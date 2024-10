Madagascar: Rugby - « Chaque sortie internationale compte », dixit Marcel Rakotomalala

Marcel Rakotomalala a mis l'accent sur l'importance de chaque sortie internationale réalisée par l'équipe malgache des Makis. Le président a clarifié la cause de la défaite sévère des Ladies Makis à Dubaï récemment.

Le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, a organisé une conférence de presse hier à Andohatapenaka pour discuter du parcours international des Makis. Il a également mentionné les résultats décevants (83-0 contre l'Espagne et 46-15 contre le Samoa) lors du WXV3 à Dubaï, suggérant que ces défaites étaient dues à une perturbation psychologique de l'équipe nationale. Cependant, il a souligné le long chemin parcouru par les Ladies Makis depuis 2019 pour intégrer ce groupe.

« Madagascar a franchi une étape très importante au niveau continental et mondial dans le rugby féminin. Ce résultat face à l'Espagne ne doit pas occulter cette avancée, car le niveau n'est pas le même. En outre, elles ne sont pas adaptées aux conditions climatiques de Dubaï. Dans le rugby, le score peut dépasser la barre des 100 points, même au niveau des grandes équipes mondiales. Il n'y a pas de miracle en sport ; la victoire dépend des moyens et de la préparation. On nous critique pour avoir gaspillé de l'argent avec ce mauvais résultat, alors qu'il n'y a toujours pas eu de versement de la part de l'État pour ce voyage à Dubaï », a noté le président.

En effet, les Ladies Makis à XV étaient troisièmes, derrière les Sud-Africaines et les Kényanes, lors de la CAN 2019, leur premier tournoi international. Elles ont ensuite battu les Kényanes et les Sénégalaises en 2022, ce qui leur a permis de se qualifier pour la phase finale en 2023. Grâce à cette précieuse troisième place, Madagascar s'est qualifié pour la phase qualificative de la Coupe du Monde 2025 en Angleterre. Ce tournoi s'est déroulé cette année dans la capitale, où les Ladies Makis se sont classées à la deuxième place, derrière l'Afrique du Sud, et ont disputé le tournoi WX V 3 à Dubaï.

Pour les Ladies Makis à VII, le tournoi international a commencé en 2016. Elles ont été vice-championnes d'Afrique et ont participé à la Coupe du Monde en 2022. « Les Ladies Makis font partie des neuf équipes mondiales qui bénéficient du soutien de World Rugby sur le plan technique, de la vulgarisation et du développement. C'est pourquoi elles sont devenues ambassadrices de Madagascar dans le monde. Cependant, pour parvenir à ce stade, des efforts et des sacrifices ont été consentis », a ajouté Marcel Rakotomalala. Au classement mondial, les Ladies Makis occupent le 25e rang, tandis que les hommes Makis se trouvent au 46e.