Madagascar: Grand Tournoi d'Antananarivo - Deux clubs de l'AS Sainte Anne en quart

Le Grand Tournoi d'Antananarivo atteint son apogée ce week-end avec les quarts de finale, réunissant des équipes de l'élite et des clubs de la division inférieure.

La deuxième édition du Grand Tournoi d'Antananarivo (GTA) entre dans les quarts de finale ce week-end au terrain CFFA à Iavoloha. Ce tournoi, qui a suscité un engouement croissant, voit la participation de deux clubs de Sainte Anne en quart de finale : l'AS Avenir ASSAA et Sainte Anne Espoir. Disciples Espoir, la formation junior du club tenant du titre, a navigué à travers les phases de groupe, se démarquant là où ses aînés ont échoué.

L'équipe a été rejointe en quarts de finale par le FC Valence et Sainte Anne Espoir, tous issus de la division inférieure. Ces équipes défieront cinq clubs de l'élite de la Pureplay Football League (PFL), à savoir Ajesaia, AS Fanalamanga, AS Avenir ASSAA, Cosfa et CFFA. Le tirage au sort des quarts de finale, effectué ce lundi à Andoharanofotsy, a révélé des affiches prometteuses. Le 2 novembre, Ajesaia rencontrera le FC Valence, tandis que l'AS Fanalamanga affrontera l'AS Avenir ASSAA. Le lendemain, Cosfa se mesurera à Sainte Anne Espoir et le CFFA défiera Disciples Espoir.

Malheureusement, le détenteur du titre, Disciples FC, a été éliminé prématurément, surpris par CFFA lors de leur dernière rencontre en phase de groupe. Les demi-finales, programmées pour le dimanche 10 novembre, promettent des confrontations palpitantes. Le vainqueur d'Ajesaia et du FC Valence affrontera le gagnant entre CFFA et Disciples Espoir, tandis que le match entre AS Fanalamanga et AS Avenir ASSAA se heurtera à l'équipe victorieuse entre Cosfa et Sainte Anne Espoir. Un potentiel affrontement entre les équipes de Sainte Anne en demi-finale pourrait ajouter un supplément de piquant à cette compétition déjà passionnante.