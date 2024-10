Cameroun: La diaspora camerounaise au Canada - Une croissance marquée par des défis socio-économiques

La diaspora camerounaise au Canada continue de croître. La récente révélation de Ngole Philip Ngwesse, haut-commissaire du Cameroun au Canada, indique que la communauté camerounaise compterait environ 50 000 personnes. Cette déclaration a été faite dans les colonnes d'un quotidien gouvernemental, et met en lumière une population dynamique, majoritairement concentrée dans les provinces de Québec et d'Ontario, notamment à Montréal et Toronto.

En 2023, des statistiques québécoises montrent que le Cameroun se classe en deuxième position parmi les pays d'origine des immigrants permanents, représentant 11,8 % des nouveaux arrivants, juste après la France (13,0 %). Cependant, ces chiffres pourraient ne pas refléter complètement la réalité : beaucoup de Camerounais ne se déclarent pas auprès des autorités consulaires, ce qui rend difficile une estimation exacte. Selon le diplomate, « très peu [de Camerounais] viennent s'inscrire au niveau du Haut-commissariat pour solliciter la carte consulaire ».

Entre janvier et avril 2024, 6 000 Camerounais supplémentaires auraient quitté le pays pour s'établir au Canada. Cette fuite de cerveaux est influencée par divers facteurs socio-économiques : un taux de chômage élevé, des salaires relativement bas, un climat d'insécurité croissant et un environnement des affaires peu attractif. Ces conditions poussent des milliers de Camerounais, en quête de meilleures opportunités, à chercher une vie plus stable et prospère à l'étranger.

La présence croissante de cette diaspora au Canada témoigne de l'importance de renforcer les liens bilatéraux pour offrir des solutions aux défis économiques et sociaux qui poussent ces départs. Tandis que la communauté camerounaise continue de s'établir et de prospérer au Canada, le soutien et les initiatives d'intégration deviennent essentiels pour un avenir partagé et prospère.