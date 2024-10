Soudan: Al-Burhan rencontre le directeur de l'Organisation Internationale pour les Migrations-OIM

Port-Soudan — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté - CTS et commandant en chef des forces armées, le général (EMM) Abdel Fattah al-Burhan a rencontré mardi la directrice de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), en présence du ministre de l'Intérieur et du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères.

La directrice de l'OIM a déclaré dans un communiqué de presse que le nombre de réfugiés soudanais en raison de la guerre en cours au Soudan est en augmentation constante et a atteint des niveaux records, indiquant que l'OIM fournit une grande aide aux réfugiés, mais qu'elle n'est pas suffisant compte tenu du grand nombre de réfugiés soudanais qui ont perdu leur maison, leur emploi et leur vie.

Elle a évoqué les réunions qu'elle a eues avec des responsables des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur afin de renforcer la coordination dans la fourniture de services aux réfugiés et d'améliorer les ressources. La directrice de l'OIM a qualifié la rencontre avec le président du Conseil souverain de fructueux et constructif.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, le général (police) Khalil Pacha Sairin a déclaré que la visite du directeur de l'OIM au Soudan s'inscrit dans le cadre de l'observation sur le terrain des conditions humanitaires résultant de la guerre et de l'évaluation de la situation sur le terrain , ainsi que de fournir l'assistance nécessaire à ceux qui la méritent, d'autant plus qu'un grand nombre de Soudanais ont trouvé refuge dans les pays voisins, et que le Soudan accueille également un grand nombre de réfugiés des pays voisins.

Il a exprimé l'espoir que la visite du directeur de l'OIM au Soudan contribuera à améliorer les conditions humanitaires auxquelles le Soudan est confronté en raison des déplacements internes et de l'asile dans les pays voisins.