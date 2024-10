Soudan: Aggar rencontre la délégation de l'Union Euro-Arabe de la Géomatique (U.E.A.GEO)

Port-Soudan — Le vice-président du Conseil Transitoire de Souveraineté le commandant Malik Aggar a rencontré mardi la délégation de l'Union Euro-Arabe de la Géomatique (U.E.A.GEO) dirigée par le prof. Haider Al-Senossi, directeur du bureau (U.E.A.GEO). .

Prof. Haider Al-Senossi a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur les dispositions en cours pour la tenue du seizième Forum « Géotons », avec la présence de 46 pays et la participation d'un millier d'experts, scientifiques et chercheurs, qui abordera les questions de l'eau, l'énergie et la nourriture. Il a souligné qu'une invitation a été adressée au Soudan pour participer à cet important forum.

Dr Mohamed Al-Ayari, président de l'U.E.A.GEO a noté que le forum est une véritable opportunité pour le Soudan d'en bénéficier qui abordera de nombreuses questions alimentaires et énergétiques qui contribueront au retour du Soudan à son rôle naturel.

Al-Senossi a indiqué que le vice-président du Conseil a affirmé son soutien et son intérêt pour les questions et domaines de la recherche scientifique et universitaire.