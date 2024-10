Genève — Lors de son discours à la 34ème Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CR-CR) le Représentant permanent des Nations Unies à Genève, l'Ambassadeur Hassan Hamid a passé en revue les atrocités et les violations choquantes du droit humanitaire international, le droit international des droits de l'homme et les protocoles pertinents des 4 Conventions de Genève, où Son Excellence a confirmé à la conférence que au temps même où nous discussions ici sur le respect du droit international humanitaire, en particulier sur la sûreté et la sécurité des personnes, là la milice rebelle commet les atrocités les plus horribles et les violations les plus flagrantes dans sa guerre barbare et brutale contre l'État Soudanais,

son peuple et ses institutions , depuis avril de l'année dernière, expliquant l'ampleur des récentes attaques contre les villages sûrs de l'État d'Al-. Jazira, où la milice a lancé ses campagnes de vengeance en utilisant des armes lourdes, des canons et des armes anti-blindées, Son Excellence a également confirmé à la conférence que la milice rebelle-FSR avait bafoué le droit international humanitaire, avait marché dessus et avait continué de le mépriser et le violer de manière systématique, sans scrupule ni dissuasion, car c'est le silence de la communauté internationale sur ses crimes de la période écoulée qui lui a donné le feu vert.

Le Représentant Permanent a demandé : La milice rebelle répond à tous les critères de classification comme groupe terroriste et a largement dépassé ces critères. Combien de temps la communauté internationale restera-t-elle silencieuse quant à sa condamnation et sa classification ???

D'autre part, le Représentant permanent à Genève a confirmé que les forces armées soudanaises, tout en affrontant les milices rebelles, ont toujours été pleinement attachées aux normes de protection des civils et aux règles d'engagement, y compris la prudence, la proportionnalité et la précaution, notant que les forces armées ont signé quatre protocoles d'accord et de coopération avec le Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Les forces armées sont l'institution militaire qui est à l'avant-garde de ses homologues sur le continent, car elle enseigne le droit international humanitaire dans les académies militaires et le collège militaire et les instituts et centres de formation militaire.

Le Représentant Permanent a conclu sa déclaration devant la conférence internationale en soulignant l'importance du strict respect des principes de neutralité dans la fourniture de l'aide humanitaire et de ne pas l'exploiter à d'autres fins. Dans ce contexte, Son Excellence a souligné que le passage d'Adré, accepté par le gouvernement à des fins humanitaires, a été utilisé au cours de la période écoulée comme moyen de livraison d'armes et de mercenaires aux milices rebelles, un exemple frappant des violations les plus graves du droit international humanitaire et des principes régissant l'acheminement de l'aide humanitaire.