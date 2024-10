Maroc: Santé des migrants et réfugiés - Le pays est engagé depuis longtemps à l'initiative de SM le Roi vers une politique d'inclusion (HCR)

Fès — Le Maroc s'est engagé, depuis très longtemps, à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI vers une politique d'inclusion des populations étrangères, migrantes et réfugiées notamment dans le domaine de la santé, a affirmé, mardi à Fès, le Représentant du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) au Maroc, François Reybet-Degat.

Le Maroc a organisé, en juin 2023, la troisième Consultation mondiale sur la santé des réfugiés et des migrants sanctionnée par la déclaration de Rabat, stipulant et affirmant qu'il n'y a pas d'inclusion et d'accès universel à la santé sans l'inclusion des migrants et réfugiés, a rappelé le responsable onusien qui s'exprimait à l'ouverture d'une conférence internationale dédiée à la santé des populations réfugiées et migrantes, initiée conjointement par l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le HCR en collaboration avec l'Université Euromed de Fès (UEMF).

Le Royaume, qui s'est imposé depuis toujours comme une terre d'asile, a réitéré, lors du Forum mondial sur les réfugiés, tenu en décembre 2023, sa volonté de poursuivre ce travail d'inclusion, a souligné M. Reybet-Degat, ajoutant que cette rencontre, à laquelle prennent part experts marocains et étrangers, est l'occasion d'examiner les moyens de poursuivre "ce très beau travail d'inclusion" des populations réfugiées et migrantes dans le système de santé nationale marocain.

Quelque 150 personnes représentant des ministères de la santé, de l'OIM, de l'OMS et du HCR de la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Yémen, l'Irak ainsi que des chercheurs, des universitaires et des représentants de la société civile du Canada, de l'Espagne et du Royaume-Uni prennent part à cette conférence internationale.

Cette conférence internationale est organisée dans le cadre du projet régional « Promouvoir la santé et la protection des populations migrantes en situation de vulnérabilité au Maroc, Tunisie, Libye, Égypte et Yémen », financé par le ministère des Affaires Étrangères de la Finlande.

Elle constitue l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques adoptées dans la région MENA pour améliorer la santé des migrants et des réfugiés et du rôle central des universités dans l'élaboration de politiques et programmes basés sur des données scientifiques.

Selon les organisateurs, la conférence coïncide avec des réformes majeures du système de protection sociale et de santé au Maroc. En effet, la nouvelle loi de protection sociale (loi 09-21) vise à étendre l'assurance maladie à 22 millions de citoyens en garantissant l'accès à un panier de soins élargi à un coût réduit.

La réforme du système de santé (loi 06-22) entend, elle, renforcer l'accès, la qualité, et la répartition des services de soins. La conférence internationale de Fès se penche donc sur les avancées réalisées dans le domaine de la santé des réfugiés et des migrants dans le cadre de ces réformes et des engagements internationaux du Maroc en la matière.

La rencontre sera sanctionnée par l'adoption d'une série de recommandations visant à améliorer l'accès aux soins des personnes migrantes et réfugiées tout au long de leurs parcours migratoire.