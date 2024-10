Maroc: Rencontre entrepreneuriale le pays et la France - Focus sur les opportunités de coopération industrielle

Rabat — Les opportunités de coopération industrielle entre le Maroc et la France ont été au centre des discussions, mardi à Rabat, lors de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France dédiée aux secteurs stratégiques d'avenir.

Les participants ont mis en évidence l'importance de renforcer les partenariats bilatéraux dans des domaines à forte valeur ajoutée, tels que l'industrie 4.0, les énergies renouvelables, la transformation digitale et l'agriculture.

Par ailleurs, ils ont souligné que ces collaborations permettraient d'accélérer l'innovation, d'améliorer la productivité agricole, et de dynamiser les chaînes de valeur locales, tout en créant de nouvelles opportunités d'exportation pour les entreprises marocaines et françaises.

Intervenant à cette occasion, le Président du Groupe Maroc Industries, Mohamed Bachiri, a abordé la montée en puissance du Maroc comme premier producteur de voitures en Afrique, ce qui place le Royaume dans une position de compétiteur au niveau européen.

Selon lui, cette réussite, encouragée par le partenariat avec l'Europe et plus particulièrement la France, reflète un changement d'envergure, avec des attentes élevées quant à la souveraineté industrielle, s'articulant autour de cinq axes, notamment l'intégration approfondie pour créer plus de valeur locale, le transfert de technologie, la régionalisation des investissements, et l'augmentation de la valeur ajoutée au niveau local.

%

De son côté, le Président-Directeur Général de HPS, Mohamed Horani, a mis en exergue le modèle de stabilité du Maroc qui jour un rôle crucial dans la réussite des entreprises.

Insistant sur l'importance de la coopération entre HPS et ses partenaires français, M.Horani a indiqué que cela montre l'étendue des possibilités de collaboration sur des projets technologiquement avancés et sensibles, renforçant la synergie entre le Maroc et la France dans le secteur des technologies de paiement.

Pour sa part, le Directeur Général d'Egis, Laurent Germain, a souligné l'importance de l'ingénierie dans le cadre de projets de développement franco-marocains, citant à titre d'exemple la ligne à grande vitesse reliant Kénitra à Tanger.

Il a mis en avant l'importance de l'éco-conception qui, développée conjointement par les ingénieurs français et marocains, vise à limiter les émissions, restaurer la biodiversité et renforcer la résilience des infrastructures face aux changements climatiques.

Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), via le Club des Chefs d'Entreprises France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d'État du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron, sur invitation de SM le Roi Mohammed VI, qui incarne pour les deux Pays, le renforcement de liens historiques et la projection résolue vers un futur commun, ambitieux et audacieux.