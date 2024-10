Burkina Faso: Cité CEGECI au quartier Zone du bois - Le ministre en charge de l'habitat visite le chantier

Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, a visité le nouveau chantier du Centre de gestion des cités (CEGECI) au quartier Zone du bois, à Ouagadougou, mardi 29 octobre 2024.

La vision du gouvernement de construire des logements sociaux et économiques à niveau se concrétise par la réalisation d'un immeuble R+3 sur le site du Centre de gestion des cités (CEGECI) au quartier Zone du bois de Ouagadougou. En effet, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé, a effectué une visite sur le chantier en cours, mardi 29 octobre 2024 pour encourager et féliciter les acteurs qui y travaillent.

« De ce que nous avons observé, les travaux avancent bien. On m'a fait savoir que le taux d'exécution physique est de 75% pour un délai consommé de 60% », a indiqué le ministre. Le projet, selon le directeur technique au CEGECI, Oumarou Dissan, consiste en la construction d'un immeuble de type R+3 sur une superficie de 500 m2 à usage mixte, c'est-à-dire qui intègre des espaces commerciaux et des appartements. Les espaces commerciaux au nombre de huit sont situés au rez-de-chaussée. Chaque espace commercial d'une superficie de 46 à 85 m2 est intégré d'un bureau, d'une toilette. Quant aux appartements, ils se trouveront au niveau des étages courants.

« Nous avons trois étages courants et au niveau de chacun nous avons trois appartements de type F4 et trois autres de type F3 », a renseigné M. Dissan. A son avis, les appartements de type F4 comprennent un séjour d'environ 31m2, une chambre principale de 15m2 et deux chambres secondaires de 10m2 chacune. Ils disposent également d'une cuisine de 10m2, de deux balcons et de trois toilettes. Il a fait savoir que les appartements de type F3, au nombre de trois sont composés d'un séjour de 21,5m2, d'une chambre principale de 15m2, d'une chambre secondaire d'environ 10m2, d'une cuisine, de deux balcons et de deux toilettes.

« Nous avons au total 18 appartements et 8 espaces commerciaux sur une superficie de 500 hectares », a-t-il laissé entendre.

Livraison attendue en février 2025

Le directeur technique a, par ailleurs, assuré que la livraison de l'infrastructure est prévue en février 2025, tout en affirmant qu'il ne doute pas de la qualité des travaux. La Directrice générale (DG) du CEGECI, Gontali Martine Ki, a mentionné que les logements sont accessibles à tous les Burkinabè. « La direction commerciale est à pied d'oeuvre pour dégager un prix très accessible pour la satisfaction de la population.

Dès la semaine prochaine tous ceux qui sont intéressés par les logements peuvent passer au CEGECI pour les souscriptions », a annoncé Mme Ki. Elle a laissé entendre que le coût de l'immeuble et les constructions annexes est estimé à plus 1,5 milliard FCFA. Elle a relevé que ces genres d'initiatives sont envisagées dans les quartiers Rimkiéta, Somgandé, Bassinko de Ouaga-dougou et dans d'autres villes, notamment Bobo-Dioulasso.

Le Président-directeur général (PDG) de l'Entreprise Yembi et fils (EYF), chargée de la réalisation de l'infrastructure, Cheick Omar Bonkoungou, a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour le choix de sa société pour produire « l'un des premiers échantillons » de la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré en matière d'habitat. Il a confié que son entreprise créée en 2009 évolue dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. « EYF a eu le privi-lège de construire plusieurs écoles et bâtiments adminis- tratifs à travers les régions du Burkina. A la faveur de l'émergence de la promotion immobilière, l'entreprise s'est dotée d'un agrément et s'est vu confié la construction des cités de Zorgho et de Koupèla », a-t-il témoigné.