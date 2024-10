Burkina Faso: Monuments des héros nationaux - Le panthéon des défenseurs de la patrie

Alors que les travaux de construction du monument des héros ont été finalisés en 2008, il a fallu attendre l'avènement de l'insurrection populaire d'octobre 2014 pour que ce lieu de mémoire soit enfin utilisé.

Situé dans le quartier Ouaga 2000 à quelques encablures du palais de Kosyam, le monument des héros nationaux est considéré aujourd'hui comme l'un des emblèmes de la ville de Ouagadougou. Pourtant, ce monument majestueux qui attire touristes et coureurs du dimanche, est avant tout un lieu de mémoire aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et aux résistants au putsch manqué du 15 septembre 2015.

Le monument des héros nationaux a été inauguré six ans après la fin officielle des travaux de sa construction, par le Président de la Transition de 2014, Yacouba Isaac Zida, le 21 novembre 2014. Celui-ci l'a d'ailleurs rebaptisé le « Panthéon des martyrs de la Révolution ».

La volonté du gouvernement de la Transition de 2014 de donner du sens au Monument des héros nationaux s'est traduit par un investissement de plus d'un milliard FCFA qui a servi à sa mise en état de fonctionnement, l'aménagement des abords, l'achèvement des bâtiments, l'installation des réseaux électriques et de l'éclairage, et la construction

d'une stèle commémorative des 30 et 31 octobre 2014. Depuis lors, ce monument accueille chaque année les célébrations de l'insurrection de 2014 par le gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir du MPSR2, le Président du Faso capitaine Ibrahim Traoré en 2023 et le Premier ministre Apollinaire Joachisom Kyélem de Tambela en 2022 y ont présidé la commémoration de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué de 2015.

Le monument des héros nationaux est une recommandation du Collège des sages, convoqué par le gouvernement en juin 1999 pour réfléchir à des solutions visant à rétablir la paix sociale suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Une recommandation reprise par la Commission vérité et justice pour la réconciliation nationale, créée en octobre 1999. Les travaux de construction du Monument ont été lancés lors de la IIe édition de la Journée nationale du pardon, le 30 mars 2002.