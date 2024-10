Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Une place d'armes en hommage à l'ex-VDP Ladji Yoro

La Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) a baptisé son carré d'armes, « Place d'arme VDP Ladji Yoro » pour rendre hommage au volontaire pour la défense de la patrie, Soumaila Ganamé, tombé les armes à la main, le 23 décembre 2021 à Titao, dans la région du Nord.

Le Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), Soumaïla Ganamé, alias Ladji Yoro, restera à jamais gravé dans la mémoire de ses frères d'armes qui poursuivent la lutte engagée contre le terrorisme. En effet, le carré d'armes de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP) a été baptisé en son nom. « Place d'arme VDP Ladji Yoro », tel est le nom qui a été donné au carré d'arme de la BVDP au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général de brigade, Kassoum Coulibaly.

Selon le chef d'Etat-major général des armés, le général Célestin Simporé, cet hommage s'inscrit dans le cadre de la commémoration cette année du 64e anniversaire de la création des Forces armées du Burkina Faso. « Ladji Yoro a consacré sa vie à la lutte pour la libération de son pays contre l'hydre terroriste. Il a mené le bon combat et il mérite amplement les hommages de la Nation. En ce jour mémorable où toute la hiérarchie militaire se réunit autour des parents, amis et compagnons d'armes de l'illustre disparu, je témoigne toute ma compassion à l'endroit de sa famille et je réitère notre engagement à continuer son combat contre les groupes terroristes », a déclaré le général Célestin Simporé.

Ladji Yoro, un symbole fort Le départ prématuré de Ladji Yoro, a-t-il déploré, est une grosse perte pour le Burkina Faso, patrie qu'il a aimée de tout son âme et pour laquelle, il a donné sa vie. Et d'ajouter que le baptême de la place d'arme de BVDP en son nom s'inscrit dans une dynamique de pérennisation de l'esprit de patriotisme, de résistance et de résilience qu'il a su insuffler à ses camarades. Par ailleurs, Célestin Simporé a rassuré à ses frères de la disponibilité entière du commandement à accompagner ses veuves et ses orphelins.

Malgré les dures épreuves du terrain, a relevé le lieutenant-colonel Thomas Savadogo, commandant de la BVDP, les VDP restent débout et portent sur eux les espoirs de sécurité, de liberté, de dignité et de prospérité de tout un peuple.

Et, pour lui le baptême de la place d'armes de la BVDP, au nom de Ladji Yoro, traduit la volonté des plus hautes autorités et du Président du Faso, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, de marquer d'un sceau indélébile leur courage, leur engagement et leur sacerdoce dans la lutte contre l'hydre terroriste. Pour lui, l'initiative vise donc à susciter davantage une adhésion des masses populaires à la défense du territoire national en l'arrimant d'une icône de la lutte anti-terroriste Ladji Yoro.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, le général Kassoum Coulibaly, Ladji Yoro est un symbole de résilience dans le cadre de la lutte contre l'hydre terroriste. Et, a-t-il souligné, la « Place d'armes VDP Ladji Yoro » de la BVDP est un hommage à tous les combattants engagés sur le front de la lutte. Au cours de la cérémonie, des témoignages sur la vie de Ladji Yoro ont été faits par ses frères d'armes et des membres de sa famille.