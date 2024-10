Afrique: 15e Dak'Art 2024 - Le pavillon américain va célébrer les liens culturels et durables entre les deux pays (conseillère)

Dakar — Les Etats Unis, un des pays invités d'honneur de la 15ème édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar prévu du 7 novembre au 7 décembre prochain vont célébrer au pavillon américain, les liens culturels et durables entre le Sénégal et notre pays, a déclaré, mardi, la conseillère aux Affaires publiques à l'ambassade des Etats-Unis à Dakar, Ruth Anne Stevens-Klitz.

"Les Etats-Unis sont très fiers d'être cette année invité d'honneur de la 15e biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Nous avons hâte de célébrer ces liens culturels, durables entre les Etats Unis et le Sénégal, lors de cet évènement très connu chez nous", a-t-elle dit, lors d'une rencontre avec des journalistes.

Elle annonce qu'une forte délégation composée d'officiels et d'artistes sera à Dakar pendant le Dak'Art 2024 pour honorer cette invitation "une première" pour l'Amérique.

Il s'agira, selon la conseillère aux Affaires publiques, "de célébrer ce partenariat extrêmement diversifié et profond de plus de 60 ans" entre les USA et le Sénégal expliquant que c'est un "lien fondé sur l'engagement commun en faveur de la démocratie, de la paix et de prospérité entre les deux pays".

Si les officiels ne sont pas dévoilés car, dépendant de Washington, les artistes par contre, dit-elle, seront au nombre de sept à exposer au pavillon américain qui sera positionné au musée des civilisations noires.

Il s'agit de "célèbres" artistes d'art visuel tels que Ayana V. Jackson, Sonya Clark, Ya Levy La'Ford, Justen LeRoy, Chase Johnson, Adrian Burrell, et Chelsea Odufu, a-t-elle cité.

"Ce sera aussi l'occasion de mettre en avant la créativité et la diversité du paysage artistique américain et de montrer comment l'Afrique continue d'inspirer les artistes américains", a encore expliqué Ruth Anne Stevens-Klitz précisant que tous les artistes exposants au pavillon ont déjà eu une expérience en Afrique de l'Ouest et trois d'entre eux ont été en résidence au Sénégal.

L'exposition du pavillon américain va présenter "des expressions diversifiées, puissantes de l'identité noire, de la résilience et du patrimoine culturel partagé".

"L' exhibition sera innovatrice au niveau de la forme. Elle sera multimédia, des projections de lumière et du son. Ces oeuvres font référence au thème de la biennale +The wake+, l'éveil des consciences important pour ces artistes", a dit la conseillère.

Les artistes vont aussi animer des conférences tout au long de la biennale sur des thèmes liés à "L'importance de la diplomatie culturelle", "L'entreprenariat artistique, l'art créatif" entre autres. Des collectionneurs d'art, des galeristes, des danseurs de la compagnie américaine "Step Afrika !"s'inspirant des danses africaines seront à Dakar pour participer à la biennale de Dakar, a ajouté la conseillère.

L'ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a salué le leadership du Sénégal dans le domaine des arts et de la culture affirmant son engagement à continuer de renforcer les liens culturels qui unissent les deux pays, lit-on dans un document de presse.

Le diplomate a souligné que son pays "ne se contentera pas de célébrer le dynamisme culturel de nos nations mais, explorera également la manière dont les arts peuvent stimuler la croissance économique et créer des emplois en particulier pour les jeunes", ajoute le texte.