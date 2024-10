Cote d'Ivoire: Affaire candidature de Jean Louis Billon en 2025 – Kouassi Brédoumy Soumaila affiche la position du Pdci Rda

Ainsi que nous l'annoncions en fin de semaine dernière, l'honorable Kouassi Bredoumy Soumaila, porte-parole du Pdci Rda, était face à la presse national et internationale le mardi 29 Octobre 2024 à la maison du parti à Cocody. Ce pour non seulement commenter l'actualité au sein de sa formation mais aussi celle relative à l'actualité nationale. Evidemment comme il fallait s'y attendre, le porte- parole du Pdci Rda, s'est prononcé sur deux points essentiels : La candidature de Jean Louis Billon, cadre du Pdci Rda qui, dans son fief de Dabakala, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025 et l'opération de révision de la liste électorale lancée par la Commission électorale indépendante, (Cei).

Si l'on s'en tient à ses propos rapportés par la rédaction en ligne du groupe fraternité matin : www. fratmat.info, le conférencier du jour a répondu au député de Dabakala quand il dit : « « Le Pdci-Rda a un président qui a été élu au congrès extraordinaire à Yamoussoukro, il s'appelle Cheick Tidjane Thiam. Le président du Pdci est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Il faudrait qu'on apprenne à respecter les textes que nous nous donnons. Si quelqu'un a un problème particulier, qu'il approche la direction du parti et son président. Si vous êtes dans une association et que vous ne pouvez plus respecter ses règles, vous la quittez simplement »

Non sans réaffirmer l'engagement de sa formation politique à reconquérir le pouvoir d'État. « Le Pdci-Rda, avec son président Tidjane Thiam, gagnera l'élection présidentielle d'octobre 2025 », a-t-il confié à la presse. En ce qui concerne la Révision de la liste électorale, le député Brédoumy a dit que « Le Pdci déplore la lenteur de la Cei concernant l'enrôlement des nouveaux majeurs sur la liste électorale ».

Toutefois, il a invité les militants de son parti à s'inscrire massivement sur la liste électorale pour une victoire écrasante à la présidentielle.