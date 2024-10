Sénégal: Kaolack - Des équipements de protection individuelle remis à des apprenants

Kaolack — L'inspecteur d'académie de Kaolack (centre), Siaka Goudiaby, a remis mardi, un important lot d'équipements de protection individuelle (EPI) aux apprenants du Programme de formation école-entreprise (PF2E) de la région, a constaté l'APS.

"Ces équipements, composés essentiellement de gants, de chaussures de sécurité, de masques, de blouses, entre autres, permettent aux apprenants d'être en sécurité dans le cadre de leurs activités de formation professionnelle et technique, puisqu'étant dans un environnement risqué", a détaillé Makhmoud Kontèye, chef d'antenne du PF2E de Kaolack.

Il intervenait au cours de la cérémonie de remise de ces équipements dans les locaux de l'Inspection d'académie (IA), en présence des acteurs du système de formation professionnelle et technique, des chefs d'entreprise, des maîtres artisans et des bénéficiaires venus des trois départements de la région.

"Au-delà de ces équipements, le PF2E est toujours dans une dynamique de sensibiliser, d'accompagner, d'encadrer et d'orienter les apprenants dans le cadre de leur formation à travers un suivi pédagogique, en entreprise et à l'école", a assuré M. Kontèye.

Il précise que les apprenants sont dans une formation duale puisque ces jeunes passent 80% de leurs temps en entreprise pour la formation pratique et 20% à l'école de formation pour la théorie.

%

"Le PF2E est présent dans dix régions du Sénégal où les apprenants vont également bénéficier des mêmes équipements de protection individuelle. En perspective, il est prévu son extension aux autres régions. Cette année, il est prévu d'ouvrir le programme dans la région de Kédougou", a annoncé le chef d'antenne de Kaolack.

Les régions de Kaffrine (centre), Kolda et Sédhiou (sud) suivront avec l'objectif de travailler pour la promotion de l'employabilité des jeunes par le biais de la formation professionnelle et technique, a-t-il ajouté.

Pour Babacar Diouf, inspecteur de spécialité en sciences économiques à l'Inspection d'académie de Kaolack, dans la formation professionnelle et technique, selon le corps de métier, les risques ne manquent pas et peuvent s'agir de maladies, de brûlures, de blessures, etc. D'où la pertinence, selon lui, de doter les apprenants d'équipements dans le cadre de leur formation.

"Ce sont des équipements extrêmement importants durant leur formation et après celle-ci, quand ils exerceront leurs métiers. Parce que chaque métier à ses risques qui peuvent entrainer des dommages importants", a-t-il souligné.

De son côté, Amy Rassoul, une cheffe d'entreprise basée dans le département de Guinguinéo, s'exprimant au nom de ses pairs, a salué ce programme les allège de certaine dépenses notamment dans la formation et la protection des jeunes apprenants qui leur sont confiés.

"Chaque parent souhaite la réussite de sa progéniture et si le PF2E est mis en oeuvre pour former pendant trois ans des jeunes, ces derniers pourront, demain, subvenir à leurs propres besoins, à ceux de leurs familles et surtout, contribuer au développement de leurs terroirs et de leur pays, à travers l'entrepreneuriat", a-t-elle fait valoir.

Convaincue que ce programme est venu à son heure, elle a invité les jeunes Sénégalais à se l'approprier, appelant également appeler les pouvoirs publics pour en faire profiter un maximum de jeunes.