Maroc: Le président français prône un 'partenariat d'exception renforcé' avec le Maroc

Le président français Emmanuel Macron a plaidé, mardi, à Rabat, pour "les fondations d'un partenariat d'exception renforcé"' entre la France et le Maroc tout en rendant hommage à la monarchie marocaine et 0 ses valeurs de diversité, de dialogue et de tolérance.

"Le Maroc et la France ont aujourd'hui vocation à jeter les fondations d'un partenariat d'exception renforcé entre nos deux pays, et proposer aux générations des 25 prochaines années ce nouveau livre lucide sur le passé, mais tourné vers l'avenir", a dit M. Macron dans un discours prononcé devant les deux chambres du Parlement au deuxième jour de sa visite d'Etat.

Le président Macron a indiqué qu'à l'heure où la France a décidé, avec le Roi Mohammed VI, "d'écrire un nouveau livre ensemble", il veut partager sa certitude "que ces liens vont aller se renforçant sans cesse".

Emmanuel Macron a mis en avant les nombreux secteurs porteurs où le Maroc et la France engagent une coopération étroite. Il a notamment cité le développement du TGV, les industries culturelles et créatives où la France et le Maroc ont l'ambition "d'en faire un élément central d'attractivité mais aussi d'employabilité pour nos jeunesses".

Il a appelé à "développer ensemble de nouveaux partenariats stratégiques, en mobilisant toutes nos forces économiques, technologiques, académiques, artistiques".

M. Macron a, sur un autre registre, exprimé l'engagement de Paris à renforcer la coopération avec le Maroc sur la question de l'eau et de l'adaptation.

Il, par la même occasion, salué les progrès réalisés par le Royaume dans ce domaine, soulignant que "le Maroc, à ce titre, a beaucoup à apprendre au reste du monde et c'est pourquoi je souhaite que les autoroutes de l'eau soient au coeur du One Water Summit qui sera organisé en fin d'année et que nous puissions vous accompagner sur ce chemin d'adaptation et de souveraineté inédit".

Le Président français a réaffirmé en outre la volonté de son pays de nouer avec le Maroc de nouveaux partenariats pour "les métiers de l'industrie, de la santé, du numérique, mais aussi pour ceux de l'agriculture, indispensables à la sécurité alimentaire de nos pays et du continent".

Emmanuel Macron a également proposé au roi du Maroc Mohammed VI de signer un nouveau "cadre stratégique" bilatéral en 2025, à Paris, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration qui scella l'indépendance du Maroc, un ancien protectorat français.

Le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron ont signé, lundi soir à Rabat, la Déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé" entre le Maroc et la France. Selon le texte de la Déclaration, Sa Majesté Mohammed VI et Emmanuel Macron "ont décidé (...) d'écrire un nouveau chapitre dans la longue histoire entre la France et le Maroc, en portant la relation entre les deux pays au niveau d'un +Partenariat d'exception renforcé+".

Dans son allocution, Emmanuel Macron a rendu hommage à la Monarchie marocaine, laquelle "demeure parmi les plus anciennes" du monde. Le Royaume "avance avec confiance, cette confiance qu'il a en lui-même et qu'il porte en son Roi, la conscience que lui donne sa longue histoire et l'énergie d'une jeunesse nombreuse, pleinement désireuse d'accompagner son émergence", a-t-il dit.

Le président français a salué les valeurs de diversité, de dialogue et de tolérance, qui demeurent au coeur de l'identité du peuple marocain, de ses institutions et de sa Constitution.

"L'Islam de tolérance promu par Sa Majesté le Roi, Commandeur des croyants, forme un défi à toute forme d'extrémisme", a soutenu le chef d'Etat français, relevant que cette richesse du Maroc "est encore plus précieuse et digne de respect à l'heure où notre monde est déchiré par l'intolérance et par la guerre".

Le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite d'Etat qu'il a entamée lundi.

Le Maroc et la France ont signé lundi à Rabat vingt-et-deux accords dans des secteurs portant sur les domaines ferroviaires, les énergies, l'aviation, la sécurité, la protection de l'environnement, le sport, l'hydraulique, l'enseignement, la culture, l'écosystème de l'industrie culturelle et créative et des jeux vidéos, la création d'un accélérateur d'investissement Maroc-France, la décarbonation, la transition énergétique.

Les deux parties ont également signé le protocole d'accord relatif à l'extension de la deuxième phase du parc éolien de Taza ; le protocole d'accord entre CMA-CGM et Tanger ; le protocole d'accord relatif au centre de recherche franco-marocain (CRFM).