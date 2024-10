Sénégal: L'intégration de l'IA dans les enseignements nécessite des préalables (experts)

Dakar — L'intégration de l'intelligence artificielle dans les enseignements apprentissages doit aller avec la production de données reflétant les contextes des pays africains, ont soutenu des experts.

Ils participaient, mardi à Dakar, à la session de clôture d'un séminaire régional pour l'Afrique francophone et lusophone portant sur les compétences numériques et en IA pour les enseignants et les élèves.

Selon les différents intervenants, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les enseignements nécessite également des infrastructures adéquates et des "stratégies inclusives" pour qu'aucun élève ne soit laissé en rade.

L'intelligence artificielle est désormais "présente dans tous les sujets relatifs à l'éducation, mais la question c'est de savoir comment l'intégrer dans les enseignements et avec quelles limites", a souligné la directrice de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), Mona Laroussi.

"J'ai fait ma thèse en 2001 sur l'intelligence artificielle, et tout le monde me disait à l'époque que c'était utopique, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui", a-t-elle fait observer.

L'IA "s'appuie sur des données existantes sur Internet alors que nos données ne sont pas sur Internet. Si on veut que l'intelligence artificielle réponde un tant soit peu à notre contexte, il faut que notre présence soit plus importante, il faut que notre culture soit sur Internet pour que l'IA nous représente", a dit la directrice de l'IFEF.

"Investissons sur nos connaissances, nos talents, nos données et nos infrastructures", a-t-elle lancé aux participants à ce séminaire régional, venus de 25 pays d'Afrique.

L'IFEF, a-t-elle révélé, travaille sur des modules d'apprentissage pour les maîtres et les directeurs, pour "une démystification de l'IA".

Selon le directeur du Bureau régional multisectoriel de l'Unesco pour l'Afrique de l'Ouest, Dimitri Sanga, l'Afrique ne peut pas continuer à rester en marge de sujets tels que les compétences numériques et l'IA dans les systèmes éducatifs.

"Ce qui était considéré hier comme un luxe ou une façon d'assurer la continuité pédagogique, parce qu'il y avait une épidémie, est devenu une nécessité, un impératif qui doit faire partie de tous les efforts que nous faisons pour améliorer nos systèmes éducatifs", a-t-il déclaré.

Le travail "commencé à Dakar par ce séminaire régional devrait être continué par la mise en réseau pour des systèmes éducatifs prêts à intégrer les TIC et l'intelligence artificielle dans l'éducation", a recommandé Dimitri Sanga.

L'intelligence artificielle "doit être perçu comme un outil complémentaire à l'enseignant et non comme un substitut", a relevé pour sa part la secrétaire générale du ministère de l'Education nationale, venue présider la cérémonie de clôture.

Il s'agit d'aller vers des partenariats garantissant l'intégration réussie de l'IA dans l'éducation, a dit Khady Diop Mbodji.

L'intelligence artificielle, "si elle n'est pas gérée avec prudence, pourrait exacerber encore les inégalités dans la société surtout entre apprenants", note-t-elle

Aussi a-t-elle appelé à une collaboration entre pays africains pour "construire un avenir plus juste où chaque élève, quel que soit son milieu, pourra bénéficier des opportunités offertes par cette technologie".

"Il est de notre responsabilité de garantir que cette technologie soit utilisée de manière éthique et inclusive", a ajouté la représentante du ministre de l'Education nationale, en présence de partenaires et d'experts de l'intelligence artificielle.

Khady Diop a par ailleurs invité les participants à travailler ensemble à l'élaboration de "stratégies inclusives qui intègrent les compétences numériques et l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs".

"Ensemble, nous avons la capacité de transformer l'éducation dans nos pays et de préparer nos jeunes pour un monde de plus en plus tourné vers le numérique", a indiqué la secrétaire générale du ministère de l'Education nationale.

Cette idée a été déjà évoquée à l'ouverture de cette rencontre, à travers une table ronde au cours de laquelle les ministres de l'Education du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Bissau ont souligné l'importance des compétences numériques dans la promotion de l'équité au sein des systèmes éducatifs.

Les participants ont exploré, pendant deux jours, les enjeux de l'intelligence artificielle dans les enseignements. Ils sont notamment revenus sur "le besoin urgent de repenser le rôle de l'enseignant et les méthodes d'enseignement à l'ère du numérique".