Congo-Kinshasa: Vivement des investissements étrangers au pays, ANAPI - Prof. Bruno Tshibangu mobilise pour l'amélioration du climat des affaires depuis Lubumbashi

Sous la conduite de son Directeur Général a.i, Bruno Tshibangu, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) continue à fournir des efforts inlassables et à mettre en place de stratégies innovantes en vue de permettre à la RD. Congo d'être la destination africaine par excellence des investissements étrangers, comme le veut le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

C'est dans cette optique qu'il faut inscrire la tenue, à Lubumbashi, depuis hier, mardi 29 octobre 2024, de la deuxième édition des assises nationales du climat des affaires et de la session du dialogue public-privé. Placée sous le patronage du VPM en charge du Plan, Guylain Nyembo, cette session est, en effet, une occasion majeure pour la Direction Générale de l'ANAPI, chapeautée par Bruno Tshibangu, de présenter, auprès des participants, principalement des partenaires techniques au développement, les opportunités d'affaires et de nombreux atouts dont dispose la République démocratique du Congo.

"Ces Assises Nationales sur le Climat des Affaires que nous organisons ce jour et qui sont placées sous le patronage de Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO MBWIZYA, nous l'avions déjà dit ci-dessus, poursuivent les objectifs spécifiques suivants : Renforcer au niveau des Provinces la Nouvelle Vision relative à l'amélioration du Climat des Affaires, portée au plus haut niveau hiérarchique ;

Encourager les différentes Provinces du Pays à s'approprier de la question relative à l'amélioration du Climat des Affaires à tous les niveaux et à prendre des Edits et Arrêtés provinciaux y relatifs ; Restituer les conclusions des doléances collectées à l'issue des différentes missions de suivi effectuées par l'ANAPI dans les 26 Provinces du pays ; Cerner les difficultés et contraintes rencontrées par les Provinces dans le processus de mise en œuvre des réformes et proposer des solutions idoines ;

Consolider le Dialogue Public-Public et le Dialogue Public-Privé à tous les niveaux dans le processus de mise en œuvre des réformes, afin d'associer le secteur privé dans le processus de prise de décisions ; Informer et former les Provinces sur la nouvelle méthodologie "Business-Ready" ou "B-Ready" de la Banque Mondiale qui a remplacé l'évaluation du Doing Business ;

Solliciter l'appropriation des autorités provinciales dans la redynamisation effective des Cellules Provinciales du Climat des Affaires, notamment à travers l'élaboration avec l'accompagnement de l'ANAPI, des feuilles de route des réformes à mettre en œuvre à leur niveau", a décrit, dans son mot d'ouverture des travaux, le Directeur Général a.i de l'Agence Nationale des Investissements (ANAPI), le Professeur Bruno Tshibangu.