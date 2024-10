Afrique: Fondation Merck - La 11e conférence annuelle aidera à transformer la santé et le bien-être des populations (Présidente tanzanienne)

La 11e Conférence annuelle de la Fondation Merck ouverte mardi, à Dar es Salam, la capitale tanzanienne, aidera à réaliser la "mission commune" de transformer la santé et le bien-être des populations, a déclaré la présidente de la République de Tanzanie, Dr Samia Suluhu Hassan.

"Je suis ravie d'accueillir cette prestigieuse Conférence en Tanzanie. Je suis convaincue qu'elle nous aidera à réaliser notre mission commune, à savoir transformer la santé et le bien-être de nos concitoyens", a-t-elle dit à l'ouverture de cette 11e édition.

La cheffe de l'État tanzanien a également dit apprécier profondément les programmes de la Fondation Merck qui, selon elle, renforcent les capacités en matière de soins de santé, en mettant fin à la stigmatisation de l'infertilité et en soutenant l'éducation des filles.

Des ministres, experts de la santé, décideurs, universitaires et professionnels de médias de 70 pays d'Afrique et d'Asie prennent part à cette 11e édition de la Conférence annuelle de la Fondation Merck (Merck Foundation Africa Asia Luminary), la branche philanthropique de la firme pharmaceutique allemande Merck KGaA.

Cette rencontre, qui se tient sur deux jours, mardi et mercredi est placée sous le thème : "Ensemble, nous faisons la différence", en anglais).

Cette Conférence annuelle marque la célébration du 7ème anniversaire de la Fondation Merck et du parcours de 12 ans de ses programmes de développement, a fait savoir la directrice exécutive la Fondation Merck, Dr Rasha Kelej.

Selon elle, cette rencontre permet de partager ensemble des expériences et d'engager des discussions significatives sur l'impact des programmes de la fondation, en vue de "transformer les soins aux patients et sensibiliser sur un large éventail de questions sociales et de santé cruciales".

Plus de 6 000 prestataires de soins de santé, de décideurs et de représentants de médias ont assisté à la Conférence et ses cinq sessions scientifiques et sociales parallèles sous un format hybride avec pour objectif d'améliorer les capacités et la sensibilisation en matière de soins de santé dans 44 "spécialités médicales cruciales et mal desservies".

Les premières dames du Burundi, de Cabo Verde, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, du Kenya, du Liberia, du Malawi, des Maldives, du Mozambique, de la République Démocratique de São Tomé-et-Principe, du Zimbabwe et de Zanzibar sont les invitées d'honneur de cette 11e édition de la Conférence annuelle de la Fondation Merck.