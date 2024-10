Congo-Kinshasa: 1er Forum des femmes élues - L'APK valablement représentée par la Députée Sarah Kambwala

Pour la toute première fois dans les annales de la République démocratique du Congo, les femmes élues se sont réunies entre elles dans le cadre d'un forum national. Ce Premier Forum des femmes élues de la RDC a vécu du jeudi 24 au vendredi 25 octobre courant dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba dans l'ex Katanga.

Dans ces assises rehaussées de la présence d'un grand nombre de femmes Députées nationales et provinciales ainsi que des sénatrices venues de toutes les provinces de la RDC, signalons que l'Assemblée provinciale de Kinshasa (A.P.K) a été valablement représentée par la députée provinciale Sarah Kambwala, élue de la commune périurbaine de la N'Sele, à l'Est de la ville-province de Kinshasa. Cette dernière, après sa participation au forum, elle a été doublement honorée avec également une audience lui accordée par le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, le Député Kaseya Tshingambo Jean-Marie, élu de la ville de Kolwezi.

A la suite de cette belle récolte dans la province du Lualaba, la députée provinciale Sarah Kambwala a vite regagné la Capitale Kinshasa, pour poursuivre ses actions sociales et humanitaires en faveur de la population de la Tshangu et s'occuper des désidératas de sa base électorale. Mais aussi, pour faire restitution de ce Premier Forum des femmes élues auprès de ses collègues députées provinciales de la ville-province de Kinshasa.

A savoir, ces assises ouvertes et clôturées solennellement par la gouverneure de la province du Lualaba, Mme Fini Masuka Saini, ont été organisées par l'ONU-Femmes en collaboration avec la Fondation Internationale pour les Systèmes Electoraux (IFES), le Parlement de la République et la DYNAFEC. Elles ont gravité autour de trois principaux thèmes : Accroître la participation politique et électorale des femmes ; accroître le rôle des femmes leaders communautaires ; et élaborer des politiques qui reflètent les besoins et les intérêts des femmes et de sensibiliser à la nécessité d'avoir plus de femmes leaders.

Donc, ce forum a été un espace de partage d'expériences qui a permis une connectivité et un renforcement de la solidarité entre les femmes élues de la RDC. A l'issue duquel, les participantes ont formulé des recommandations susceptibles d'être traduites en programme d'accompagnement des candidates et des élues, et en éléments de plaidoyer pour un cadre légal favorable à plus de participation des femmes au prochain processus électoral.

D'autant plus qu'en dépit des efforts enregistrés, la parité est loin d'être atteinte en RDC. Malgré les mesures incitatives qui exonéraient de la caution électorale, seulement 18% de femmes ont été alignées comme candidates aux dernières législatives nationales.

Les chiffres indiquent que 14% des femmes ont élues à la députation nationale, 10% à la députation provinciale, 19% aux élections municipales, 15% aux sénatoriales et 5% aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Fort de cette situation électorale des femmes, ce Premier Forum des femmes élues visait un triple objectif.

Premièrement, celui de partager les leçons apprises sur base des expériences et constat du 4ème cycle électoral. Deuxièmement, formuler des recommandations assorties d'un plan d'action pour améliorer la participation des femmes dans le prochain cycle électoral. Et enfin, dégager des stratégies pour les réformes électorales sensibles au genre.