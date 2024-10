Maroc: Une délégation du Washington Institute for Near East Policy 'impressionnée' par le niveau de développement à Dakhla-Oued Eddahab

Dakhla — Les membres d'une importante délégation du Washington Institute for Near East Policy (WINEP) en visite à Dakhla se sont dits, mardi, "impressionnés" par le développement remarquable que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab et les chantiers lancés dans tous les domaines.

Les membres de la délégation, qui effectuent une visite de travail au Maroc, ont exprimé leur admiration pour les aspects de développement et de progrès que connaît la région à tous les niveaux.

Ce déplacement a été l'occasion pour la délégation américaine de s'informer de grands projets et infrastructures dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la logistique, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l'agriculture.

Dans une déclaration à la presse, le directeur exécutif du WINEP, Robert Satloff, qui conduit cette délégation, s'est dit "impressionné" par le niveau de développement que connaît la région et par la qualité de projets et d'infrastructures réalisés visant à améliorer les indicateurs de développement humain.

M. Satloff a également fait part de la volonté de coopérer avec le Royaume du Maroc, en vue de soutenir les acteurs locaux à développer davantage cette région et partant tirer profit de son potentiel économique.

Pour sa part, la directrice du programme de recherche junior du WINEP, Sabina Henneberg, a souligné que l'objectif de cette visite est de prendre connaisance des différents projets réalisés et ceux en cours d'achèvement dans cette région, citant à cet égard le port Dakhla Atlantique, qui se veut un projet prometteur qui va attirer des investissements internationaux importants.

De son côté, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a noté que cette visite a été l'occasion de discuter du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI et de ses impacts indéniables sur la population.

Cette visite va permettre à la délégation américaine d'explorer les opportunités d'investissement offertes par cette région, et de s'informer des grands projets structurants lancés, en l'occurrence le port de Dakhla Atlantique, a avancé M. Yanja.

A cette occasion, la délégation américaine a eu des entretiens avec le Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil. Par la suite, le directeur général du Centre régional d'investissement, Mounir Houari, a mis l'accent sur la dynamique de développement que connaît la région dans les différents domaines et sur les opportunités d'investissement dans cette région, ainsi que les avantages et facilités accordés aux investisseurs et opérateurs économiques.

En outre, la délégation américaine a effectué une visite de terrain au chantier du port Dakhla Atlantique, qui ambitionne de devenir un hub maritime majeur en Afrique, connectant le continent aux marchés internationaux.