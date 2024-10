Addis — Abeba - La cartographie et l'information géospatiale constituent des leviers du développement durable en Afrique, a affirmé, mercredi, la délégation de l'Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), lors de la dixième réunion du comité régional Afrique de l'Initiative des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale, organisée au siège de la CEA-ONU à Addis-Abeba.

La cartographie et l'information géospatiale sont essentielles dans plusieurs domaines vitaux dont celui de la conservation foncière, l'aménagement des territoires, la gestion des risques, le développement des infrastructures et les autres secteurs en lien avec le développement durable, a souligné la délégation marocaine conduite par Kamal Outghouliast, chef du service modélisation et sauvegarde des bases de données à l'ANCFCC.

Elle a en outre relevé que cette rencontre annuelle est une occasion pour les experts africains d'échanger les expériences dans les domaines de la cartographie et de l'information géographique. Il s'agit aussi d'une opportunité de s'informer des dernières technologies offertes dans ce domaine, a ajouté la délégation marocaine, rappelant en outre que le Maroc est un membre actif des comités régionaux arabe et africain, ainsi que du comité international relatifs à l'information géospatiale, de même qu'il est membre de plusieurs groupes de travail relevant desdits comités.

%

La dixième réunion du comité régional Afrique de l'Initiative des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale a pour objectif d'examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations et mesures formulées lors des réunions précédentes du Comité régional.

Elle est également l'occasion de partager les connaissances et les meilleures pratiques en matière de collecte de données géospatiales en Afrique, de sensibiliser les différents acteurs aux avantages à tirer de l'utilisation de l'information géospatiale pour le développement durable et d'examiner les politiques, les mesures et les actions à mettre en oeuvre pour assurer la réalisation effective de l'Initiative des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale en Afrique.

Selon la CEA-ONU, les résultats de la dixième réunion contribueront à la réalisation de la vision globale du Comité d'experts sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale, encourageant ainsi des progrès plus substantiels dans la région Afrique.