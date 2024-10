Maroc: Rabat - Atelier sectoriel sur l'IA dans l'éducation et la formation

Rabat — L'Agence de développement du digital (ADD) a organisé, mardi à Rabat, un atelier sectoriel sur l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation et la formation, en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA).

Cette rencontre entend mettre l'accent sur l'intégration de l'IA dans l'éducation et la formation en vue d'améliorer le processus de gestion, de prise de décision, ainsi accroitre l'optimisation des ressources pédagogiques et ce, à travers la digitalisation des tâches administratives, la collecte et l'analyse des données, entre autres.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'ADD, Mohamed Idrissi Meliani, a souligné que le Maroc s'est engagé résolument dans la voie de la transformation numérique, notant que "la stratégie nationale Digital Morocco 2030 positionne le développement des compétences numériques comme pierre angulaire des priorités nationales, reconnaissant ainsi le rôle primordial de l'éducation et de la formation dans la préparation de notre capital humain aux défis et opportunités de l'ère digitale".

"L'ADD s'inscrit pleinement dans cette dynamique transformationnelle, dont les efforts se sont notamment concrétisés à travers le Programme Al Khawarizmi, lancé en 2019, qui vise à catalyser la recherche scientifique appliquée dans les domaines de l'intelligence artificielle et du big data", a-t-il dit dans allocution lue en son nom par la directrice de la Transformation digitale, Khouloud Abejja.

Et d'ajouter que ce programme soutient actuellement 45 projets de recherche appliquée, impliquant 15 universités et structures marocaines de recherche et englobe un spectre multidisciplinaire incluant l'éducation, la santé, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, la logistique, l'environnement, et la justice.

Mettant en avant la plateforme E-learning nationale et inclusive "Academia Raqmya", lancée par l'ADD en mai 2022, M. Meliani a expliqué qu'elle propose un éventail de parcours de formation, allant du perfectionnement digital pour les professionnels à l'acculturation digitale pour le grand public, en passant par des formations spécialisées en IA et en sciences des données.

Le DG de l'ADD a, à cet égard, fait état de 35.000 bénéficiaires de la plateforme "Academia Raqmya", laquelle a pu décerner plus de 9.300 attestations de certification dans les différents sujets digitaux, d'autant plus qu'elle propose actuellement un catalogue de 203 cours, et plus de 1.200 heures de formation, couvrant les principales disciplines du digital y compris l'IA et le big data.

De son côté, le Conseiller régional sur les technologies pour le développement à l'ESCWA, Nawar Al-Awa, a passé en revue certains des concepts de base de l'IA et ses systèmes ainsi que les défis liés en particulier à la fracture numérique entre pays développés et pays en développement, ainsi qu'aux questions de gouvernance et d'éthique, à l'impact économique de l'IA.

Dans la foulée, il a évoqué certaines initiatives mondiales visant à réglementer l'IA, citant notamment les propositions de l'ONU pour la gouvernance de l'IA pour l'humanité, les recommandations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l'IA et les principes directeurs du Groupe des sept (G7).

Au menu de cet atelier figurent trois sessions axées sur "L'intelligence artificielle - Perspectives et impact", "L'intelligence artificielle dans l'éducation et la formation - Expériences mondiales" et "L'intelligence artificielle dans l'éducation et la formation - Expériences nationales".