Maroc: Les accords conclus entre le Royaume et la France insufflent une nouvelle dynamique pour les années à venir (Responsable français)

Rabat — Les accords conclus cette semaine entre le Royaume du Maroc et la République française insufflent une nouvelle dynamique pour les années à venir, a indiqué mardi à Rabat le Secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, M. Thani Mohamed-Soilihi.

Lors de ses entretiens avec la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, M. Soilihi a souligné que ces accords, dont la cérémonie de signature a été présidée lundi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, stimulent le partenariat et renforcent les relations bilatérales.

Notant que les discussions avec Mme Ben Yahya ont porté sur des thèmes tels que l'inclusion sociale des femmes et des jeunes, l'égalité des sexes, l'approche genre et d'autres domaines d'intérêt commun, il a salué les avancées significatives réalisées par le Maroc dans ce domaine au cours des dernières années.

De son côté, Mme Ben Yahya a passé en revue les chantiers et les initiatives qui ont été lancés par le ministère pour promouvoir l'approche genre, lutter contre la violence à l'égard des femmes, consolider l'insertion sociale des femmes et des jeunes, ainsi que renforcer l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques, soulignant le partenariat solide unissant le Maroc et la France en la matière.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence du secrétaire d'État chargé de l'Inclusion sociale, Abdeljabbar Rachidi, et la directrice adjointe de l'Agence française de développement (AFD) au Maroc, Béryl Bouteille Millet, s'inscrivent dans le cadre de la visite d'État du Président Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte Macron au Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.