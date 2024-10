Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a rehaussé de sa présence, lundi, au Pullman de Kinshasa, la cérémonie de présentation officielle des lauréats des activités tenues, tout dernièrement, en France, en marge du Sommet de la Francophonie. Il était aux côtés de sa collègue Bestine Kazadi, Ministre déléguée en charge de la Coopération internationale et Francophonie.

Lors du Sommet de la Francophonie, la République Démocratique du Congo avait remporté trois victoires en France sur trois fronts, à savoir, diplomatique, scientifique et culturel.

S'agissant des activités qui se sont tenues avant le XIXème sommet, la RDC a gagné au salon Franco Tech avec Fidèle Nsadi (Express'App) et Sophonie Foka (Création d'une couveuse intelligente avec panneaux solaires). Au Village de la Francophonie, il y avait la présence remarquée des artistes Herman Amisi, Yekima De Bel Art, Fally Ipupa ... Le géniteur de Tokoos Music était le seul à prester lors du dîner des Chefs d'État de la Francophonie.

Dans la foulée des jeunes francophones qui ont compéti dans la catégorie « Prix de l'innovation francophone des médias », Ange Kasongo de la République Démocratique du Congo était l'unique lauréate.

Le ministre de la Communication n'a pas caché ses émotions, il s'est exprimé en ces termes : « Ange. Je la connais depuis bien longtemps. C'est quand même surprenant. Mais il y a quelque chose de particulier, ce qu'aujourd'hui, tous les pays du monde sont face à la menace de la désinformation et à la menace des mauvaises nouvelles. Tous les pays du monde, même en République Démocratique du Congo, il y a de plus en plus de structures que l'on crée pour être en mesure justement de faire ce qu'on appelle en langage journalistique, le fact check-in.

Et, le fait d'avoir une structure de fact check-in de référence à Kinshasa qui soit reconnue mondialement au niveau de la Francophonie est une victoire », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Cette victoire illustre encore comme ce que nous appelons pays solution. Je pense que Madame Ange Kasongo pourrait être parmi celles et ceux qui contribuent à ce que ce pays apporte des solutions et mérite quelques encouragements.

L'occasion faisant le larron, j'étais justement avec mes équipes en train de travailler sur une vaste campagne qui va s'étendre, évidemment la RDC n'est pas que Kinshasa, mais nous pourrons discuter avec elle pour voir dans quelle mesure les bilans hebdomadaires ou les activités que fait son média dans le cadre du fact-cheking peuvent lui donner une visibilité à la télévision nationale parce que c'est aussi là; une façon pour nous de lui apporter un soutien, mais aussi être sûr que ce qu'elle nous apporte comme information dément toutes ces rumeurs et fake news qui circulent », poursuit-il.

Pour sa part, Ange Kasongo pense que la proposition et l'idée du ministre Patrick Muyaya résume un peu le discours qu'elle aurait pu introduire.

« Il m'a bien devancé. Je suis ravie d'être là. C'est avec beaucoup de plaisir, d'encouragement, de reconnaissance et un peu d'honneur de prendre la parole pour dire merci à cette opportunité. C'est vrai que notre travail soit reconnu à l'international, mais au niveau national, les autorités ne donnent pas ce crédit à notre travail. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'en suis vraiment ravie et reconnaissante. « Balobaki Check » lancée en 2022 comme Madame la ministre déléguée l'a si bien dit, mais c'est un travail que je fais depuis 2019", a-t-elle dit.

Balobaki Check est une structure non partisane qui veut promouvoir l'exactitude de l'information dans le débat public en République Démocratique du Congo afin de renforcer notre démocratie à travers des formations de journalistes, l'éducation aux médias et des contenus de qualité pour lutter contre les messages de haine et les fausses informations (Fakenews) au sein des communautés.

Satisfait du succès diplomatique du sommet de la Francophonie à Paris, tenu du 4 au 5 octobre dernier, le Porte-parole du gouvernement a conclu sa participation en ces mots : « Pour la première fois, depuis 2 ans, nous avons réussi à faire passer dans les résolutions du Président Macron ce que nous avons repris dans notre document au dernier Sommet sur la Francophonie à Paris.

Pour ceux qui se posaient des questions sur notre présence dans l'Organisation Internationale de la Francophonie par rapport à la position du Rwanda face à la guerre qu'il nous a imposé dans l'Est de notre pays, je dis que l'OIF est composé de 86 autres pays. Il est donc possible que les autres pays commercent avec nous, consomment nos innovations et plaident pour notre cause ».

Concernant le génie congolais, le ministre Muyaya pense qu'il est aujourd'hui, important pour le gouvernement de mettre en place des cadres qui permettront aux jeunes de donner encore les meilleurs d'eux et de contribuer à l'essor du pays.