Sénégal: Développement de l'industrie agroalimentaire - L'innovation et la durabilité, les leviers clés

« Cultiver l'avenir : innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère », c'est le thème du 14ème Salon international des industries et techniques agro-alimentaire (Siagro), qui se tient du 29 au 31octobre au Cices. Cet événement rassemble les professionnels de l'industrie agroalimentaire et des agro-industries des régions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que les investisseurs, les acheteurs et les prestataires de services.

Cette année, le Siagro a vu la participation de 7 pays et une centaine d'entreprises. « Le Siagro est un événement qui regroupe tout l'écosystème de l'industrie agroalimentaire. Le thème qui nous réunit cette année, « Cultiver l'avenir : innovation et durabilité pour une industrie agroalimentaire prospère », s'inscrit en droite ligne avec notre nouveau référentiel Sénégal vision 2050 qui place l'agriculture au coeur de ses priorités », a relevé le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, Makhtar Lakh, qui présidait la cérémonie officielle d'ouverture du Siagro hier, mardi 29 octobre.

Il s'est dit d'avis que l'innovation doit être l'élément central pour transformer nos produits agricoles. « Le Sénégal dépense beaucoup de ressources dans l'importation des produits alimentaires. Donc, beaucoup d'emplois sont exportés vers ces pays. Si nous voulons inverser la tendance, il va falloir que nous développions l'agriculture et aussi la dimension transformation », indique-t-il.

De son côté, Caterina Bertolini, ambassadrice de l'Italie au Sénégal, trouve que l'innovation et la durabilité sont la clé pour garantir un avenir prospère et solide notamment dans le secteur agroalimentaire. « L'Italie peut contribuer à générer efficacement plus de valeur ajoutée au Sénégal dans les domaines de l'agriculture grâce à son expertise, son savoir-faire et ses technologies. Pour atteindre véritablement la souveraineté alimentaire, nous avons besoin d'une industrie agroalimentaire prospère », a-t-elle soutenu.

Et pour y arrimer, elle a souligné la nécessité de disposer d'infrastructures solides, de pratiques agricoles innovantes et durables ainsi que d'une formation moderne pour les agriculteurs.