Ethiopie: Le pays a signé des accords de subvention de 30 millions d'euros avec l'Allemagne

Addis Abeba — L'Éthiopie et l'Allemagne ont signé un accord de subvention de 30 millions d'euros pour soutenir des initiatives importantes, notamment le Fonds pour l'augmentation de la productivité par l'innovation dans l'agriculture II et la promotion du secteur privé éthiopien II (ligne de crédit pour les PME).

Les accords ont été signés par la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, le directeur financier de la KfW, Bernd Loewen, et le directeur pour l'Afrique de l'Est de la KfW Development Bank, Christoph Tiskens, représentant respectivement l'Éthiopie et l'Allemagne.

La première initiative, qui en est maintenant à sa deuxième phase, se concentre sur l'amélioration de la mécanisation agricole par le biais du financement par crédit-bail, selon le ministère des Finances. Cette approche vise à relever les défis de l'accès au financement en Éthiopie en facilitant l'importation de machines agricoles durables et adaptées, notamment des moissonneuses-batteuses et des tracteurs.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a souligné : « En améliorant la productivité agricole grâce à l'accès à des machines modernes, nous équipons nos agriculteurs pour qu'ils prospèrent sur un marché concurrentiel, ce qui, à terme, stimule la croissance économique. »

Le deuxième projet vise à améliorer l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) par le biais des banques commerciales et des institutions de microfinance, en mettant l'accent sur le soutien aux MPME détenues par des femmes et des jeunes.

Semereta a ajouté : « L'autonomisation de nos MPME est essentielle à la reprise économique, en particulier dans les régions touchées par les conflits. Cette initiative créera des emplois, favorisera une croissance inclusive et garantira que chaque Éthiopien ait la possibilité de contribuer à la prospérité de notre nation. »

Au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), la Banque de développement KfW a engagé à ce jour plus d'un milliard d'euros pour améliorer les opportunités de développement en Éthiopie.

Les initiatives de la banque ont concerné divers secteurs, notamment la reforestation, la conservation des zones naturelles et l'enseignement professionnel, bénéficiant à plus de 100 000 jeunes grâce à des investissements dans les écoles professionnelles et la formation des enseignants.

Bernd Loewen, directeur financier de la KfW, a déclaré : « Notre investissement en Éthiopie reflète un engagement fort en faveur du développement durable et de l'autonomisation de sa population, ce qui est essentiel pour un avenir stable et prospère. »

Ces accords font partie intégrante du soutien du gouvernement allemand à la stratégie de l'Éthiopie visant à atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2030 et à assurer la transition vers une économie tirée par le secteur privé.