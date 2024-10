Afrique: Le pays a participé à la 19e réunion des ministres des affaires étrangères du COMESA

Addis Abeba — L'Éthiopie participe à la 19e réunion des ministres des Affaires étrangères du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), qui se déroule actuellement à Bujumbura, au Burundi. Une délégation dirigée par l'ambassadrice Hirut Zemen, représentante permanent de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a participé à la conférence.

La réunion devrait examiner l'état de la paix et de la sécurité dans la région en mettant l'accent sur la situation en Libye, au Soudan, dans l'est de la RDC, en Somalie, le terrorisme et les forces négatives dans la région, le changement climatique et les élections dans la région.

Les ministres examineront également l'état de mise en oeuvre des programmes du COMESA en matière de paix et de sécurité, a-t-on appris. Le programme du COMESA sur la paix et la sécurité met l'accent, entre autres, sur la mise en place d'une structure institutionnelle dotée d'un mandat spécifique en matière de prévention des conflits par le biais de la diplomatie préventive et d'un système d'alerte précoce.

Le programme implique également d'autres parties prenantes, telles que la société civile et les organisations du secteur privé, dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix afin de traiter les questions de paix et de sécurité comme moyen de renforcer son objectif principal de promotion de l'intégration économique en reconnaissance du fait que la paix et la sécurité sont essentielles.

Le ministre prendra des décisions clés pour relever les défis de la paix et de la sécurité et élaborer des stratégies pour renforcer la résilience à long terme dans la région. Le rapport de la réunion des ministres des affaires étrangères sera reçu par le 23e Sommet de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement.