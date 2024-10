Ile Maurice: Le diabète de type 2 - La pandémie du 21e siècle

interview

«Le Dilemme du Diabète de Type 2» a été publié sur Amazon par notre compatriote Dr Keyvoobalan (Vassen) Pauvaday. Entretien avec l'auteur sur ce que de plus en plus de scientifiques qualifient sans détour de «pandémie du 21e siècle».

Un titre complexe que celui de votre ouvrage, Dr Pauvaday ?

Je détaille dans le livre les raisons de ce choix de titre. Autrefois, le diabète était perçu comme un simple problème de glycémie élevée et son traitement consistait à corriger cette anomalie. Au fil des ans, il est devenu clair que le diabète est une affection métabolique complexe qui, non traitée, entraîne des conséquences dévastatrices pour de nombreux organes du corps humain. Aujourd'hui, la diabétologie est devenue une spécialité médicale à part entière.

Êtes-vous l'unique auteur de cet ouvrage ?

Oui, je suis l'auteur principal, mais le professeur David Owens, expert en diabétologie à l'Université de Cardiff, a rédigé la préface et édité l'ouvrage. Ses contributions ont été précieuses pour enrichir le contenu. Il a aussi conseillé le Dr Navinchandra Ramgoolam lorsqu'il était Premier ministre et a grandement contribué à l'amélioration des soins du diabète à Maurice, notamment par la formation des médecins et infirmiers, la mise en place de dépistages rétiniens et de services de soins des pieds.

%

Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre et pourquoi maintenant ?

Ce livre est le fruit de mon expérience professionnelle dans le domaine du diabète au Royaume-Uni et à Maurice. J'y partage également mes recherches menées au Pays de Galles avec le professeur Owens sur les anomalies corporelles qui causent le prédiabète et le diabète. La publication a été prévue pour mon anniversaire en octobre 2024, pour me fixer un délai et éviter de repousser sa sortie.

Ce livre ne semble pas s'adresser aux patients, ai-je raison ?

En effet, il est avant tout destiné aux décideurs, médecins, étudiants en médecine, infirmiers spécialisés en diabète et à toute personne ayant un bagage scientifique souhaitant approfondir le sujet.

Quelle est la situation actuelle du diabète ?

Le diabète, notamment de type 2, est souvent qualifié de pandémie du 21e siècle. Comme je l'indique dans la description du livre, on estime qu'environ 1,4 milliard de personnes dans le monde sont atteintes de diabète ou de prédiabète, et près de mille milliards de dollars sont dépensés chaque année pour cette maladie. À Maurice, 20 % de la population est touchée par le diabète de type 2, et selon la Fédération internationale du diabète, ce chiffre pourrait atteindre 27 % d'ici 2045.

Avons-nous échoué dans notre lutte contre le diabète à Maurice ?

Des efforts ont été réalisés, mais beaucoup reste à faire. J'explore cette question en profondeur dans mon livre.

Que reste-t-il à faire ?

Le livre présente une analyse de la situation actuelle et propose des recommandations basées sur la littérature médicale et mes propres recherches. Au-delà des actions de santé publique, il est essentiel de mettre en place un programme de dépistage systématique, contrairement au dépistage opportuniste actuellement en vigueur.

Pourquoi n'a-t-on pas mis cela en place quand vous étiez directeur général des services de santé ?

À l'époque, le Premier ministre avait constitué un comité consultatif international et nommé le professeur Owens pour conseiller sur les maladies cardiovasculaires et le diabète. Il n'existait pas alors de preuve suffisante pour recommander un dépistage de masse pour le diabète de type 2, qui a débuté au Royaume-Uni en 2019. Un programme de rémission du diabète de type 2 y a également été mis en place en 2020.

Quel message souhaiteriez-vous transmettre à la population ?

Adoptez un mode de vie sain, en termes de régime alimentaire et d'activité physique, comme si vous aviez déjà le diabète. Faites-vous dépister selon les critères recommandés et, si un prédiabète ou un diabète de type 2 est détecté, inscrivez-vous à un programme de rémission.

Un dernier mot ?

Je tiens à préciser que ma motivation pour ce livre est de susciter une réflexion sur la stratégie actuelle face à cette pandémie de diabète. Je ne pratique pas actuellement en libéral et n'ai aucun intérêt particulier dans la publication de cet ouvrage, qui n'aborde aucun médicament spécifique, mais évoque uniquement des classes thérapeutiques. En période électorale, j'espère que les décideurs politiques prendront les bonnes décisions pour le bien de la population, car le diabète de type 2 est une question de santé publique majeure à Maurice.