Tunisie: Clôture du Mega Fun Tour 2024 à Djerba - Avec 310.000 visiteurs polonais, le pays est la 4e destination préférée des Polonais

À travers le Mega Fun Tour, l'Ontt vise à soutenir l'arrière-saison et à attirer plus de visiteurs dès 2025, avec une nouvelle offre touristique axée sur la culture et la nature.

Le "Mega Fun Tour 2024", organisé par l'Office national du tourisme tunisien (Ontt) en partenariat avec le tour opérateur Sun & Fun Holidays, s'est achevé avec succès hier soir à Djerba. Cet événement marque une étape importante dans la stratégie de l'Ontt visant à renforcer la présence de la Tunisie sur le marché polonais, avec l'ambition de dépasser les chiffres de 2024 et de jeter les bases d'un avenir prometteur pour le secteur touristique tunisien.

Renforcer l'arrière-saison et viser 2025

Naoufel Gannouni, directeur du bureau de l'Ontt pour la Pologne, l'Ukraine et les pays baltes, a exprimé la vision de l'Office pour cette initiative : "Cet événement nous permet d'assurer la promotion de la destination Tunisie auprès des agences de voyages et des tour-opérateurs polonais, particulièrement pour l'arrière-saison, qui s'étend de novembre à avril, et la saison 2025".

En plus de renforcer la haute saison estivale, l'Ontt cible la promotion des périodes creuses, un axe clé pour assurer la stabilité du secteur tout au long de l'année.

L'Ontt a ainsi invité plusieurs acteurs clés du tourisme polonais à participer au Mega Fun Tour, offrant aux agences de voyages et aux opérateurs polonais une expérience immersive en Tunisie. "Ce type d'opérations est essentiel pour ancrer notre destination dans les esprits et convaincre les professionnels de sa richesse et de sa diversité", a souligné Gannouni. Selon lui, le potentiel de la Tunisie en matière de tourisme repose non seulement sur ses plages et ses sites culturels, mais aussi sur une offre élargie visant différents profils de touristes.

Une immersion culturelle et naturelle pour séduire les touristes polonais

Dans le cadre de cet événement, des journalistes polonais ont également été invités pour découvrir les atouts touristiques tunisiens. Leur programme incluait des visites à Tataouine, célèbre pour ses paysages désertiques et ses villages troglodytiques, ainsi qu'à Djerbahood, un village dédié à l'art de rue qui met en lumière le dynamisme artistique de la Tunisie.

"Nous souhaitons montrer aux visiteurs la diversité de nos offres touristiques, en soulignant que la Tunisie est bien plus qu'une simple destination balnéaire. Nous avons des ressources culturelles, historiques et naturelles qui répondent aux attentes des touristes modernes", a-t-il ajouté.

Il a encore précisé que ces actions visent à diversifier les produits touristiques et à promouvoir des régions moins connues, telles que Tabarka, qui sera commercialisée directement pour la première fois en 2025. À côté de cette nouvelle destination, d'autres initiatives de promotion pour Tozeur et d'autres sites renommés continueront à s'inscrire dans le cadre de cette stratégie de valorisation des ressources tunisiennes.

Une croissance prometteuse sur le marché polonais

Le marché polonais s'impose comme une priorité pour l'Ontt. En effet, à la date du 20 octobre 2024, la Tunisie a accueilli plus de 310.000 touristes polonais, se hissant ainsi au 4e rang des destinations préférées des voyageurs polonais, avec une part de marché atteignant 9,4 %, contre 6,3 % l'année dernière. Malgré une forte concurrence avec la Turquie (classée première), la Grèce et l'Égypte, la Tunisie enregistre une croissance à deux chiffres en termes de volume de visiteurs et de part de marché.

"Les touristes polonais sont exigeants et expérimentés, ce qui les rend très attentifs aux expériences et aux produits qu'ils consomment. Leur pouvoir d'achat est en augmentation, et ils recherchent des expériences diversifiées, de préférence avec leur famille ou en couple", a encore expliqué Naoufel Gannouni, tout en ajoutant que pour attirer cette clientèle en quête de nouveautés, la Tunisie propose des offres ciblées et met en avant des expériences authentiques, répondant aux attentes de ces voyageurs qualifiés de "bons vivants".

Récompenser l'excellence pour stimuler les ventes

La clôture du Mega Fun Tour a également été marquée par une cérémonie de remise de trophées, récompensant les meilleurs professionnels du secteur. Ce geste symbolique vise à encourager la performance des agences de voyages, tour-opérateurs... et professionnels du secteur et à les motiver à promouvoir davantage la Tunisie auprès de leur clientèle.

"En valorisant les agents qui contribuent le plus à la promotion de la Tunisie, nous créons une saine émulation et renforçons notre compétitivité internationale. Cette opération est donc un levier stratégique pour la promotion de la destination", a conclu Naoufel Gannouni.

Ainsi, avec des perspectives prometteuses pour 2025 et le soutien actif des autorités tunisiennes, l'Ontt espère bien voir croître la fréquentation des touristes polonais, renforçant ainsi la position de la Tunisie comme destination incontournable sur le marché européen.