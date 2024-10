Tunisie: A partir de demain, à Hammamet - Les médecins généralistes et de famille en conclave

Lors de ce conclave, étalé sur trois jours, les congressistes se pencheront sur plusieurs questions touchant à la fois les médecins et les patients. Des sessions de formation sont également au menu.

Le 7e Congrès national de médecine générale et de médecine familiale se tiendra, à partir de demain jeudi jusqu'au samedi 2 novembre, au Centre des congrès de la ville de Hammamet, sous le slogan «Une médecine plurielle au service d'un patient unique».

En fait, ce congrès comprendra 24 ateliers couvrant 24 spécialités, avec la participation de médecins et de professionnels de différentes associations médicales et scientifiques, après un travail collaboratif entre les membres de l'association pour impliquer et établir des liens avec diverses organisations au service du secteur public et privé.

Questions abordées

Lors de ce conclave, étalé sur trois jours, les congressistes se pencheront sur plusieurs questions touchant à la fois les médecins et les patients, à savoir l'intelligence artificielle et son rapport avec les traitements, la télémédecine et les moyens de lutte contre la migration des médecins, tout en s'attardant sur ses causes. Des responsables du ministère de la Santé participeront aux ateliers et aux sessions de discussion, y compris ceux de la Direction générale de l'accréditation et de la Direction générale des établissements de premier recours.

Figurent également au programme des sessions de formation pratique ouvertes aux médecins de différentes régions et aux étudiants en médecine des quatre facultés de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax qui permettront aux professionnels de se familiariser avec les nouveautés scientifiques dans plusieurs spécialités, notamment l'échographie, la médecine d'urgence, les petites chirurgies et l'électrocardiographie.

Sessions de formation

Ces sessions de formation pratique serviront également à élaborer des guides pratiques pour diverses pathologies, aidant les médecins dans leur pratique privée et dans les établissements de premier recours, afin d'améliorer les pratiques et la qualité des services offerts aux patients. Ces guides seront renforcés par une formation spécialisée via des « master class » et des conférences académiques avec la participation des doyens et des médecins hospitaliers des différentes facultés de médecine de Tunis à Sfax, en passant par Sousse et Monastir.

Cet événement est organisé par l'Association tunisienne de médecine générale et familiale, suite au succès de la sixième édition qui avait rassemblé plus de 1.400 médecins, témoignant des efforts des bureaux exécutifs successifs pour assurer une bonne organisation et rassembler les médecins du secteur public et privé, tout en développant les mécanismes de formation continue et en se tenant informés des nouveautés médicales au service des patients.