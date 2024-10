Afrique de l'Ouest: BRVM - Le Price Earning Ratio du marché se rehausse à 10,42x à la fin de la semaine du 25 octobre 2024.

Au terme de la semaine du 18 au 25 octobre 2024, le Price Earning Ratio (PER) du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) s'est rehaussé à 10,42x contre 10,35x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Le PER, qui est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action, permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Selon toujours la Revue Hebdomadaire de CGF Bourse, le rendement moyen du marché a aussi évolué positivement, passant de 8,20% le 18 octobre 2024 à 8,38% le 25 octobre 2024.

Quant à la capitalisation boursière globale du marché, il a régressé légèrement de 0,03% durant la semaine sous revue à 20 097,81 milliards FCFA contre 20 103,12 milliards FCFA le 18 octobre 2024.

%

Au niveau du marché des actions, la plus forte hausse hebdomadaire est réalisée par SOLIBRA Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action du brasseur ivoirien a gagné 17,86% durant la semaine écoulée après avoir perdu 23,08% durant la semaine de cotation précédente. «Ayant établi un support à 14 000 FCFA, le titre a été échangé à 16 500 FCFA à la clôture du vendredi 25 octobre avec 2 178 actions transigées sur la semaine comparé à 3 627 titres négociés durant la semaine précédente», note CGF Bourse. La société a publié son rapport d'activités au premier semestre 2024 et son résultat net est en régression de 8,2% à 10 milliards FCFA contre 11 milliards FCFA au premier semestre 2023.

Par contre, la plus forte baisse hebdomadaire est celle du titre BOA Côte d'Ivoire. CGF Bourse souligné que l'action de la filiale ivoirienne du groupe bancaire BOA a perdu 47,29% de sa valeur en une semaine en raison de la cotation ex-droit d'attribution du titre intervenue lors de la séance du vendredi 25 octobre 2024. «L'action a toutefois gagné 7,48% lors de cette même séance de cotation, faisant du titre la meilleure performance du marché des actions le vendredi, si on tient compte de son prix de référence à l'ouverture du marché qui était de 5 150 FCFA» analyse la SGI.

Celle-ci rappelle que les détenteurs du titre se verront attribuer des Droits d'Attributions (DA) à raison d'un DA pour une action détenue et ces DA seront négociés sur le marché du 29 octobre au 12 novembre 2024 (pendant 10 jours). Le rapport d'activités au premier semestre de la société indique qu'elle a réalisé un résultat net en hausse de 6,46% à 17,64 milliards FCFA contre 16,57 milliards FCFA au premier semestre 2023.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 21 au 25 octobre 2024 par une capitalisation boursière de 10 513,19 milliards FCFA contre 10 552,48 milliards FCFA au 18 octobre 2024, soit une régression hebdomadaire de 0,37%. Selon CGF Bourse, cette régression se justifie essentiellement par le remboursement partiel de capital des obligations « TPCI.O29 - TPCI 6,00% 2018-2026 » et « PADS.O3 - PAD 6,60% 2020-2027 » et par le dernier remboursement de capital de l'obligation « TPCI.O25 - TPCI 5,95% 2017-2024 A ».

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 1,24 milliard FCFA contre 695,22 millions FCFA la semaine précédente, soit une progression de 79,38% de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 99 290 titres de l'emprunt obligataire « TPCI.O56 - TPCI 5,90% 2020-2030 » pour une valeur de 799,35 millions FCFA transigée.