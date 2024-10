Tunisie: Le CAB, 14e avec 4 points - Il mérite beaucoup mieux !

Les résultats obtenus jusqu'ici ne sont pas conformes aux qualités techniques des Cabistes...

On a eu beau apprécier la prestation des camarades de Allalah samedi dernier face à l' EST, le CAB se situe paradoxalement en bas du classement. En effet, après six journées disputées, il n'a récolté que 4 points, une moisson maigre ! Incapable de gagner à la maison comme en déplacement contre des équipes supposées sensiblement du même niveau, on ne peut espérer un classement honorable. Toutefois, ce qu'on a vu le weekend passé à Radès laisse entrevoir l'avenir avec un léger optimisme.

Il faudra seulement savoir patienter même si le décollage tarde à venir. La saison est encore longue et demande de l'endurance. Tout ce qui a été détruit est en train d'être reconstruit avec le nouveau staff technique dirigé par Sami Gafsi. La formation-type commence à prendre forme, condition sine qua non de stabilité. C'est ce qui a manqué le plus au CAB au tout début d'exercice. L'entraîneur est en train de donner une assise solide à la défense en reconduisant, lors des dernières sorties, la même configuration à savoir Guessmi, Akermi, Allalah, Seydi et Bouallegui, un bloc compact difficile à tromper

Turnover en milieu

Derrière , dans les bois , Sami Gafsi a toujours fait confiance à Achraf Krir qui a brillé contre l'EST. Une bonne décision afin de ne pas perturber le keeper cabiste et donc tout le groupe. Quant à l'entrejeu, il est en cours de construction . Hormis Alhassan Konte , titulaire indiscutable, les Ferchichi, Cissoko , Oussama Ali, Mideni, Aymen Amri et Fellahi doivent batailler encore dur pour gagner leur place. Le staff technique n'a toujours pas tranché, le turnover continue. Devant, le compartiment offensif semble suffisamment riche pour ne pas retrouver le chemin des filets plus souvent. Seul le temps aidera à résoudre cette inefficacité.

Quand on possède des attaquants comme Abderraouf Othmani qui revient petit à petit d'une blessure , Khallil Balbouz , Zied Aloui , Momar Diop Seydi (en convalescence) et le jeune Rayen Mechergui , on ne peut qu'être optimiste pour le proche avenir... Déjà contre l'EST, ce groupe a montré qu'il pouvait faire mieux. Maintenant, il va falloir confirmer contre l' autre Espérance, celle du Sud, l' ESZarzis dimanche 3 novembre en déplacement.

Il est intéressant désormais de corriger d'abord ses erreurs sur le plan technique et améliorer sa condition physique plutôt que de dépenser son énergie ailleurs. Et là, les joueurs ont besoin d'un encadrement adéquat... le souci premier est d'apprendre à marquer des buts puis on peut pointer du doigt les intentions des uns et des autres...