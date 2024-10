Congo-Kinshasa: Artiste et expert culturel basé en France, Didi Kembwarss - « Je dirais que les 100 jours de la ministre de la culture, Yolande Elebe sont encourageants».

Les actions menées par la Ministre de la culture, arts et patrimoine de la République Démocratique du Congo pendant ses trois premiers mois au gouvernement national ont été évaluées par Didi Kembwarss, artiste et expert culturel congolais résidant à Paris, au cours d'un entretien avec la presse nationale.

« Dans l'ensemble, je dirais que les 100 jours de la ministre de la culture, Yolande Elebe Ma Ndembo sont encourageants. J'ai dénombré et évalué quelques actions accomplies par la Ministre dont certaines initiatives promettent des avancées significatives pour le développement de notre secteur. Elle a fait valider le projet de la loi culturelle au Conseil des ministres. La Ministre a aussi reçu à faire adopter au Conseil des ministres, le projet du décret de création du Centre culturel et artistique, pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa dont le chef de l'Etat s'apprête pour son inauguration officielle », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : «(...) Elle travaille aujourd'hui sur un autre projet concernant le statut d'artiste en RDC. La ministre de la culture écoute et a échangé avec beaucoup d'acteurs culturels évoluant au pays et à l'étranger. Elle a été également dynamique en termes de coopération et diplomatie culturelle. Nous avons vu sa présence à l'Unesco à Paris. Avant d'être nommée à ce poste, Mme Yolande Elebe connaissait les grands problèmes qui rongent notre secteur parce qu'elle est aussi artiste. Je pense que maintenant elle connaît encore davantage l'ensemble des préoccupations des professionnels de la culture et des arts. Ce qui est évident, elle n'a pas droit à l'erreur».

%

Pour Didi Kembwarss, le manque d'organisation du sommet national de la culture et les droits d'auteur en RDC a été le seul point négatif dans ce bilan à mi-parcours. « La ministre ne s'est pas clairement engagée à l'organiser. Pourtant, c'était non seulement une promesse mais surtout une instruction du chef de l'Etat Félix Tshisekedi lors du 103ème Conseil des Ministres. Si cela ne se fait plus, nous aimerions connaître les raisons. Car la tenue de ce sommet doit permettre une nouvelle organisation du secteur culturel », a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre : « Toutefois, Mme Yolande Elebe a fait un bon entrée au gouvernement de la république. Sa conscience reconnaît que c'est sur elle repose l'espoir de tous les professionnels des arts ».

Par ailleurs, Didi Kembwarss a salué l'initiative de la ministre de tutelle de mettre en place un projet sur l'assurance sociale des artistes en RDC mais il reste encore sceptique par rapport à la faisabilité.

« Elle est bonne comme initiative mais qui va financer cela? Qui va payer pour ça, les artistes, l'État congolais ou un organisme privé ? Vous devrez savoir que l'assurance sociale coûte cher. J'ai appris qu'un organisme a accepté de s'en occuper. Il amènera de l'argent nécessaire ou ça ne sera que la gestion administrative ? Moi, je me pose toutes ces questions. Toutefois, la ministre a notre soutien», s'est-il interrogé.

Femme de lettres, Yolande Elebe Ma Ndembo fait partie de 54 membres du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa. C'est le jeudi 13 juin 2024, qu'elle a pris officiellement ses fonctions à la tête du ministère de la culture, arts et patrimoine en RDC, succédant à Catherine Kathungu.