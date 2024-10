Tunisie: Femmes rurales face aux aléas du climat - La parole aux plus vulnérables !

Prêter l'oreille aux femmes rurales, si vulnérables soient-elles, pour parler d'elles-mêmes et de leur situation socio-économique face au climat, mérite bel et bien un débat sur les défis de leur adaptation.

En collaboration avec l'Association de protection de l'environnement et du développement durable de Bizerte (Apeddub), Tunisian Youth Impact (TYI) organise, vendredi prochain 1er novembre 2024, au siège de son co-working space «Impact Lab», au centre-ville de Tunis, une conférence de presse au cours de laquelle un documentaire intitulé «Klima» sera diffusé aux médias, visant à sensibiliser le public aux enjeux critiques de justice climatique pour les femmes rurales en Tunisie, en particulier en matière d'accès à l'eau et aux financements climatiques.

Cinq régions retenues

En s'appuyant sur des témoignages recueillis dans cinq régions particulièrement vulnérables Kébili, Makthar, Mahdia, Aïn Draham et Nefza, le film expose les défis liés à la rareté de l'eau et à l'accès aux financements climatiques. Des enjeux cruciaux, dans la mesure où les femmes rurales sont les premières victimes des caprices du climat.

La production de «Klima» s'est déroulée au bout de trois mois, soit 15 du juin au 15 septembre 2024, avec un tournage du 3 au 8 juillet 2024 dans cinq régions clés de la Tunisie : Kébili, Makthar, Mahdia, Aïn Draham, et Nefza. Ces lieux ont été choisis pour leurs vulnérabilités climatiques spécifiques et les défis d'adaptation que rencontrent les femmes face à la rareté de l'eau.

Ça se discute !

Par ailleurs, le documentaire donne la parole aux femmes rurales, témoins et actrices face aux impacts du climat, et met en lumière leurs efforts pour accéder aux financements climatiques nécessaires. Relais d'information et de communication, les médias nationaux sont aussi invités au débat- doc, afin de jouer leur rôle de premier plan dans la sensibilisation quant au renforcement de la visibilité et de l'inclusion de ces femmes dans la prise de décision sur le climat. Par la même occasion, un échange interactif aura lieu, post-projection, donnant ainsi libre cours aux propositions et recommandations de l'assistance. Des représentants des deux associations, des experts en justice climatique et des acteurs locaux seront là pour répondre à toutes les questions.