Tunisie: Vie associative - La musique, pour plus d'harmonie (I)

Nous allons, cette semaine, poursuivre nos investigations concernant les associations qui s'activent en Tunisie dans divers domaines du développement économique et social. Et c'est au fil d'une discussion avec un militant du travail associatif que notre attention a été retenue par son appellation aussi bien que par l'originalité et l'étendue de l'action entreprise de l'une d'entre elles : Tunisia88, qui agit dans le domaine de la musique en milieu scolaire.

Commençons par une métaphore. Imaginons un démiurge qui observerait l'ensemble de l'humanité qui s'agite dans le désordre le plus absolu et le plus dommageable. Il essaye de trouver la formule magique pour établir parmi cette multitude une dose d'harmonie qui puisse rendre leur cohabitation plus apaisée et, partant, plus fructueuse. Il réfléchit mûrement et pense à la fin qu'il n'y a pas plus approprié que d'amener tout ce monde-là à se persuader de se constituer en orchestre et chorale uniques pour exécuter une partition commune. Car, seuls la musique et un engagement volontaire, éclairé et bienveillant, peuvent réaliser un tel miracle.

C'est un peu l'idée qui a inspiré les fondateurs de 88International. Ils expliquent : « La mission de l'association est d'accéder à l'universalité de la musique pour rassembler des personnes d'horizons divers. Nous créons et mettons en oeuvre des programmes qui inspirent et responsabilisent chacun d'entre nous pour qu'il devienne un participant actif dans l'exécution et l'appréciation de la musique».

Un saxophoniste et un entrepreneur

La branche tunisienne de 88International, Tunisia88, a été créée en 2017 par le musicien américain Kimball Gallagher (saxophoniste) et l'entrepreneur tunisien Radhi Meddeb. Elle agit en partenariat avec l'ONG tunisienne Action et Développement Solidaire, le ministère tunisien de l'Education et l'Institut de la Banque européenne d'investissement.

La littérature de l'association nous apprend qu'au bout de sept ans, celle-ci s'est implantée dans plus de 590 établissements secondaires couvrant tout le territoire national sous forme de clubs de musique parascolaires dirigés par des étudiants.

« Ces clubs suivent un cycle annuel d'activités, y compris une formation au leadership pour la cohésion sociale et une formation à la créativité pour leur permettre de composer leurs propres chansons, avec leurs propres paroles, mélodies, messages et vidéos. Ils créent également leurs propres événements musicaux, afin d'avoir un impact positif sur leurs communautés. Ce programme et tous les concerts sont présentés avec la double conviction que la musique cultive le respect de la différence et que les artistes peuvent être des citoyens du monde.

Par ailleurs, « les clubs Tunisia88 organisent des réunions hebdomadaires, planifient des événements musicaux dans leurs communautés et participent à des concours de composition musicale. 400 membres de Tunisia88 participent à notre programme de chorale nationale qui forme un réseau de 6 chorales polyphoniques régionales et de 5 chorales et orchestres arabes régionaux ».

(A suivre