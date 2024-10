Tunisie: Les défis du chott, à Tozeur - Un fer de lance du tourisme saharien

La 27e édition a enregistré un grand succès avec la présence de plus de 300 participants venus de l'Hexagone, du Canada, d'Italie et de Libye qui ont rallumé la flamme d'un tourisme saharien qui bat de l'aile, depuis 2011.

Les lampions se sont éteints, le rideau est tombé et les participants ont plié bagage pour rentrer chez eux avec, dans leurs esprits, ce doux souvenir d'un événement qui a su marier harmonieusement sport, dépaysement et tourisme.

Entre sucré et salé, ce fut un vrai régal pour les participants venus de France, d'Italie, du Québec, de Libye, mais aussi de villes tunisiennes pour participer à la récente édition d'un événement considéré comme le plus imposant du genre en Afrique du Nord. Et c'est ainsi que les éditions des défis du chott se succèdent au rythme des vagues déferlantes de cet éden saharien qui n'a jamais déçu ses hôtes.

Une fidélité inébranlable à la Tunisie

Pour décrire ce succès foudroyant, nous empruntons la célèbre expression de Jules César en 47 avant J .C : (Veni, vidi, Vici) (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu). En effet, avec la majorité des participants venus de la rive nord de la Méditerranée et une « première » pour les Libyens, les défis du chott sont devenus un rendez- vous incontournable pour de nombreux participants à la recherche du soleil à une saison de l'année où la France est plongée dans la grisaille et le froid.

Soleil et dépaysement total, grâce à ces étendues désertiques, constituent donc à l'évidence les attraits de cette joute au goût particulier, dont la qualité de l'organisation n'est pas non plus indifférente à ce succès.

En effet, les «défis du chott» témoignent une fidélité inébranlable à notre pays et si l'on excepte les deux années qui ont suivi la révolution et le confinement du Covid, Philippe Genesio et son équipe ont toujours été là pour marquer le démarrage de la saison touristique au Sahara.

Un vrai régal

Pour cette 27e édition qui s'est frayé une place au soleil sur l'agenda des manifestations touristiques à caractère sportif, les concurrents ont été accueillis dans le décor sublime de «Star wars» qui s'est transformé en un QG où se mêlaient organisateurs, staff médical et représentants de la presse de tout bord. Ce rassemblement est sur le point de devenir l'une des concentrations sportives les plus reconnues de l'Afrique du Nord. Ce fut un vrai régal qui a redonné âme à une région qui fait partie déjà de la mémoire des cinéphiles, mais aussi une opportunité exceptionnelle pour allier sport, tourisme et dépaysement.

En effet, c'est aussi une véritable promotion pour le tourisme saharien. Frank Legault (membre du comité d'organisation) ne tarit pas d'éloges sur les opportunités qu'offre le plateau du Sud-Ouest tunisien pour réaliser une opération d'envergure internationale. De par son caractère sportif, cette manifestation a permis d'expédier une belle carte postale de ces lieux au monde entier, à travers la couverture médiatique.

Dans l'attente de la prochaine édition sur le même site devenu un lieu de prédilection pour les participants, les hôtes de la Tunisie ont quitté Ong Jmel avec un regard satisfait et le serment d'y revenir.