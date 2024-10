Cameroun: Economie camerounaise - Etat des lieux après la révision budgétaire de juin 2024

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) publie une déclaration alarmante sur l'état actuel de l'économie camerounaise et ses perspectives, suite à la révision du budget de l'État par ordonnance le 20 juin 2024. Malgré les promesses d'une émergence économique en 2035, les résultats restent préoccupants, avec des taux de croissance faible, oscillant entre 3,6% et 4,4%, bien en dessous des prévisions de 10% posées en 2010 dans le document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

Croissance insuffisante et endettement

Le MRC souligne le décalage entre le Cameroun et d'autres économies africaines, comme celle de la Côte d'Ivoire, qui affiche un PIB de 87,4 milliards de dollars en 2024, soit plus d'une fois et demie celui du Cameroun, estimé à seulement 52 milliards. Cette différence est attribuée, selon le MRC, à une gouvernance défaillante. La récente révision budgétaire, loin de dynamiser l'économie, vise principalement à couvrir des dettes, à hauteur de 2070,1 milliards FCFA, un endettement qui freine l'investissement et alourdit les charges publiques.

Perspectives d'avenir

Face à ce bilan, le MRC critique un cercle vicieux de corruption et de gestion opaque. Le déficit budgétaire augmente, de même que la dépendance à l'égard des financements multilatéraux, au détriment des investissements directs et du développement national.

Appel à l'action

Dans sa déclaration, le MRC exhorte le gouvernement à combattre la corruption, qui prive le pays d'environ 30% de PIB annuel, des fonds qui pourraient être réinvestis pour relancer l'économie et réduire la pauvreté. Maurice Kamto, président du MRC, appelle également les partenaires financiers à soutenir une gestion plus rigoureuse de l'économie camerounaise.