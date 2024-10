Tunisie: Programme de développement régional - Mobilisation de 252,5 millions de dinars

Evoquant les projets bloqués, le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a noté que son département est chargé d'assurer la coordination et le suivi périodique des projets publics, et qu'une liste des projets bloqués a été identifiée et sera soumise à la Commission supérieure pour l'accélération de la réalisation des projets publics, créée au niveau de la présidence du gouvernement.

Le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a indiqué qu'une enveloppe d'environ 252,5 millions de dinars(MD) sera mobilisée pour financer le programme de développement régional dans le cadre du projet de budget de l'Etat pour l'année 2025.

En réponse aux questions adressées par les députés, lors d'une séance plénière tenue, hier soir, consacrée à l'examen du projet de loi relatif au crédit syndiqué conclu entre la Tunisie et la BEI, le ministre a précisé que ces financements sont alloués aux différentes régions en vue de réaliser de nombreux projets liés à l'éclairage électrique.

Evoquant les projets bloqués, Abdelhafidh a noté que son département est chargé d'assurer la coordination et le suivi périodique des projets publics, et qu'une liste, des projets bloqués a été identifiée et sera soumise à la Commission supérieure pour l'accélération de la réalisation des projets publics, créée au niveau de la Présidence du gouvernement.

Commission des grands projets

Le 25 octobre 2024, la Présidence du gouvernement a publié le Décret fixant les modalités et les procédures particulières pour la réalisation des grands projets publics.

Présidée par le Chef du gouvernement, cette commission est composée des membres suivants : les ministres des Finances, du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, des Technologies de la communication, de l'Equipement, des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières et de l'Environnement, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie.

Et conformément au décret n° 2024-497 du 24 octobre 2024, publié au Journal officiel, la Commission des grands projets est chargée d'approuver le caractère de grands projets et d'émettre un avis sur les propositions d'octroi des marchés relatifs à leur exécution. L'avis de la commission s'impose à toutes les parties.

La commission aura, également, pour mission de suivre l'exécution en tenant le tableau de bord des projets qu'elle a examinés selon des indicateurs, et de statuer sur les propositions liées aux difficultés rencontrées en vue d'accélérer leur réalisation et de surmonter les problèmes et les obstacles qui empêchent leur réalisation.