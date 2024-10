Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Des ONG inquiètes pour la santé de Kafutshi Tshetshe

Ces organisations sollicitent des services de sécurité qui détiennent ce chauffeur de Moïse Katumbi de permettre la visite de sa femme et d'avoir des soins appropriés pour éviter le pire.

Dans un communiqué conjoint signé le 25 octobre 2024, le Centre pour la justice et la réconciliation (CJR), Institut de recherche en droits humains (IRDH) et Justicia ASBL, toutes des organisations des droits de l'homme basées à Lubumbashi, ont alerté sur l'état de santé préoccupant de M. Kafutshi Tshetshe, chauffeur de l'opposant Moise Katumbi arrêté depuis le 2 octobre par les éléments de Renseignements militaires et de l'Agence nationale des renseignements (ANR).

Pour ces ONG, Kafutshi Tshetshe, dont l'état de santé se dégrade chaque jour qui passe, serait détenu au secret dans les geôles de l'ANR/Haut Katanga. Pour des motifs inavoués, il serait privé de toute visite de sa femme, de ses avocats voire de ses médecins." Selon les informations qui nous parviennent, l'état de santé de M. Kafutshi est très préoccupant et le pire est à craindre s'il n'est pas évacué pour les soins de santé", ont souligné ces organisations.

Face à cette situation préoccupante, ces ONG signataires recommandent au responsable de l'ANR/Haut-Katanga et au commandant de Renseignements militaires d'autoriser que Kafutshi reçoive la visite de sa femme, de ses avocats et de ses médecins ou de lui accorder la liberté sans délai.

Et de rappeler que ce chauffeur de l'opposant Moise Katumbi avait été arrêté à Mulonde, un village situé à plus de 500 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, alors qu'il convoyait les pièces de rechange, les huiles moteurs et autres matériels pour la réhabilitation de la piste de l'aérodrome de Mulonde appartenant à son patron. Les trois organisations promettent, par ailleurs, de publier incessamment leur rapport d'enquête sur le dossier Mulonde.