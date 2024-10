Congo-Brazzaville: Solidarité - L'association Simonéa à la rescousse de l'orphelinat Fatima

Créée en août dernier en France dans le but d'aider les personnes dans le besoin, l'association Simonéa était de passage le 24 octobre à l'orphelinat Fatima à Brazzaville en vue de lui apporter son assistance en espèce et en nature.

« Nous sommes aujourd'hui à l'orphelinat Fatima pour notre première action de l'association au Congo. Pour cette visite, j'avais fait un appel aux dons en France. Les gens ont répondu favorablement à hauteur de 600 euros.

Il y a eu, dans cette première action, un premier don qui a été fait concernant les frais de scolarité des enfants et aujourd'hui nous venons pour une remise d'équipements sportifs ainsi que la remise d'une enveloppe pour quelques besoins de l'orphelinat. Il y a plusieurs enfants et je sais que c'est une charge lourde. Et quoiqu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent faire leurs dons, l'association Simonea souhaite aussi désormais apporter sa pierre à l'édifice », a déclaré Simone Arlette Nianga Amont, entrepreneure congolaise basée en France et fondatrice de l'association Simonéa.

À en croire ses propos, l'association entend se focaliser dans un premier temps sur cet orphelinat et voir comment améliorer le quotidien des orphelins au sein de cette maison d'accueil. Et cette aide se fera sur la base du soutien que l'association bénéficiera de tierces personnes, tant en France qu'au Congo, voire partout dans le monde. « Pour toutes les personnes qui aimeraient apporter leur aide, il y a le compte qui est en train d'être ouvert. Tous les dons sont les bienvenus, que ce soit de l'argent ou encore des vêtements, des médicaments de première nécessité, les vivres... Tout ce qu'on peut avoir, on l'utilisera à bon escient. Pour moi, il vaut mieux avoir peu que d'attendre d'avoir beaucoup pour agir », a-t-elle souligné..

Au terme de cette visite, la soeur Marie-Thérèse Ongayolo, responsable de l'orphelinat Fatima a exprimé toute sa reconnaissance pour ce geste de l'association Simonéa. « Moi, je ne suis pas plus importante que vous. Sans vous, je ne vaux rien. Merci infiniment d'avoir pensé à nous. Les enfants ont besoin de nous tous pour bien grandir et surtout étudier. En effet, quand ils vont à l'école, ce n'est pas une école qui accueille les orphelins uniquement. Ils y sont avec d'autres enfants. Vos actions permettent que les enfants soient bien », a-t-elle confié.

En marge de cette descente, Simone Arlette Nianga Amont a profité de visiter les locaux de l'orphelinat afin de cerner d'autres besoins et de mesurer la tâche qu'incombe aux responsables de cet espace. « Gérer un orphelinat est une tâche qui n'est pas donnée à tout le monde. En tout cas, si on n'a pas un grand coeur et la place pour tout le monde, on ne le fait pas. C'est un honneur d'être dans cet orphelinat et de mesurer le travail et les efforts consentis pour qu'il subsiste. Un grand merci aux personnes qui m'accompagnent dans cette mission », a indiqué la présidente de l'association Simonéa qui compte à ce jour sept membres en France et trois autres au Congo.

Notons que l'orphelinat Fatima a vu le jour le 5 septembre 1998. Sa particularité est sa capacité à accueillir des enfants malades souffrant des pathologies comme l'épilepsie, l'autisme... Il dispose actuellement de trois chambres avec plusieurs lits pour une trentaine d'enfants. La responsable, Sr Marie Thérèse Ongayolo, se fait seconder d'un intendant et d'autres personnes pour prendre soin des enfants.