Congo-Brazzaville: Camu - La prise en charge sanitaire des assurés sociaux projetée pour 2025

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a lancé le 30 octobre à Brazzaville les travaux de l'atelier de cadrage de la gouvernance de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu), dont la prise en charge effective des assurés sociaux est attendue courant 2025.

L'atelier qui vise à promouvoir une gouvernance saine et efficiente de la Camu au bénéfice de ses assurés sociaux se clôture ce 31 octobre, avec à la clé l'élaboration d'une feuille de route relevant l'engagement des parties prenantes. Une fois approuvée, cette feuille de route servira de fil conducteur des activités qui seront déployées jusqu'au démarrage effectif de la prise en charge des assurés de la Camu.

Au cours de ces deux jours de travaux, les participants suivront spécifiquement le rappel sur les dispositions statutaires et réglementaires guidant la gouvernance de la Camu ; le point global sur le plan de déploiement de la caisse, ainsi que la présentation du processus de digitalisation de la Camu (ses avancées, ses défis et ses contraintes). Il s'agira aussi de faire un point sur le niveau de préparation des formations sanitaires, dans la perspective de la prise en charge effective prochaine des assurés sociaux ; d'évaluer le niveau et le mécanisme de la mobilisation des ressources financières au profit de la Camu.

%

Le ministre Firmin Ayessa a rappelé que la récente prise des fonctions du directeur général et du directeur général adjoint de la Camu constitue une étape déterminante dans le processus de la mise en place de sa gouvernance administrative. Selon lui, après sa phase de préfiguration et sa mutation en mode projet, la Camu est désormais dotée d'une personnalité juridique et morale ainsi que de tous ses organes de gouvernance et, de ce fait, démarre sa vie administrative.

«Dans l'optique de disposer d'une caisse portée par une gouvernance saine, inclusive et participative, le présent atelier a été initié en vue de permettre à l'ensemble des parties prenantes de co-construire, de co-développer la Camu. Deux jours durant, ensemble, nous sommes appelés à apprécier et à évaluer en toute objectivité toutes les avancées réalisées, de relever tous les défis qui joncent encore la marche de la Camu et d'en proposer des solutions idoines qui répondront efficacement aux nombreuses et pressantes attentes de la population », a rappelé le ministre d'Etat.

Il espère que la feuille de route qui sortira de ces travaux devra, à côté de la convention d'objectifs, du contrat de performance, du programme d'activités 2025 et de son budget en cours d'élaboration, constituer la guidance de toutes les actions futures à mettre en place en vue du développement, du renforcement et de la consolidation des activités de la Camu.

« L'objectif ultime étant le démarrage effectif de la prise en charge sanitaire des assurés sociaux de la Camu courant 2025 et son extension sur l'ensemble du territoire national, après sa phase pilote. J'en appelle donc à votre rigueur, à votre expertise et à votre sagacité afin de faire de vos travaux un véritable moment du savoir visant à solidifier, à consolider notre démarche qui se veut prudente et qui garantit la viabilité et la pérennité du régime d'assurance maladie universelle en République du Congo », a exhorté le ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale.