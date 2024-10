Ile Maurice: Réseaux sociaux - Des profils domiciliés en Inde donnent la réplique aux antigouvernement

Le sujet est omniprésent. Est-ce qu'il y a des influences étrangères dans les élections mauriciennes ? Lors de son passage sur Informus il y a dix jours, Sherry Singh a expliqué qu'en 2019, feu Alan Govinden était venu à Maurice avec une équipe anglaise pour aider dans la communication. Qu'en est-il de 2014 ? Et cette année ?

En 2019, feu Alan Govinden, proche de Pravind Jugnauth et dont le nom est étroitement lié à l'affaire Angus Road, avait envoyé une équipe de l'Angleterre pour aider le MSM dans sa communication pendant la campagne électorale. D'ailleurs, selon nos informations, c'était la première fois qu'une équipe étrangère venait aider le MSM, car en 2014, le parti n'avait non seulement pas de fonds, mais aussi pas d'espoir de remporter les élections. Le rôle de cette équipe anglaise, composée de deux personnes, était de générer du contenu sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de créer des posts, vidéos et commentaires. Sauf que l'équipe ne maîtrisait pas le Kreol et finalement, n'a pas pu faire grand-chose. C'est l'équipe menée par Sherry Singh qui était aux commandes de la communication pour cette campagne.

Cette fois-ci, nos informations indiquent que c'est l'aide indienne qui a été sollicitée pour la création de commentaires en utilisant des bots, soit des programmes qui exécutent des tâches automatisées à partir d'un centre d'appels. Dans ce cas précis, ce sont des commentaires sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur plusieurs pages, il y a des commentaires, par de faux profils domiciliés en Inde, qui postent en masse sur les contenus qui attaquent le gouvernement sortant. Est-ce que cela peut avoir un impact sur les élections ? Pas vraiment, indiquent des sources qui connaissent l'utilisation de ces systèmes dans les élections. Pour un impact durable, il aurait fallu s'y prendre longtemps à l'avance et créer des profils crédibles (voir plus loin). Il n'y a pas plus d'ingérence que cela.

Qu'en est-il de la rumeur de présence israélienne à Maurice ? Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir qu'il n'est pas au courant. Au niveau local, l'on affirme que l'aide israélienne n'a jamais été sollicitée. La principale raison est le coût prohibitif, car une intervention dans une élection se compte en millions de dollars. Cependant, il se pourrait que récemment, il y ait une aide des services israéliens sur le dossier de Missie Moustass, vu la rapidité avec laquelle les pages ont été enlevées des réseaux sociaux. Mais cette aide, nous dit-on, serait alors intervenue à travers des pays amis.

Team Jorge

Depuis quelque temps, une enquête du Guardian sur une entreprise israélienne nommée «Team Jorge» et dirigée par Tal Hanan, un ex-agent des forces spéciales israéliennes, circule à nouveau à Maurice. L'organisation affirme avoir manipulé plus de 30 élections et l'opinion publique à travers le monde depuis plus de 20 ans. Elle utilise de faux profils complets possédant des comptes mail, Amazon, Airbnb et autres pour plus de crédibilité dans des campagnes de désinformation et des techniques de hacking pour influencer des résultats électoraux et des débats politiques, principalement via les réseaux sociaux.

Il a aussi été confirmé, par le responsable, qu'il était possible d'avoir jusqu'à 5 000 bots pour de la propagande de masse, à condition d'y mettre le prix. Cette équipe affirme aussi pouvoir accéder aux mails et messageries cryptées pour semer la discorde dans les équipes. Cependant, selon nos informations, il n'y a jamais eu d'interférence des Israéliens dans les élections à Maurice pendant les précédentes campagnes et ils ne sont pas impliqués cette fois-ci non plus.