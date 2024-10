Ile Maurice: Lindsay Marion - «Pourquoi le nom de mon fils vivant au Canada, n'a-t-il pas été supprimé?»

Les membres de Political Junction ont manifesté pacifiquement, hier, devant les locaux de la Commission électorale pour réclamer la démission du commissaire électoral, Irfan Rahman. Selon eux, les chiffres de participation avancés par la commission ne correspondent pas à ceux qu'ils ont compilés.

D'après Jean Pierre Jean Maurice, plusieurs incohérences sont présentes. «Je me suis appuyé sur plusieurs sites internationaux et sur le site de la commission pour rassembler les données électorales. Cependant, je constate que les chiffres de la commission sont plus élevés que ceux que j'ai obtenus.»

Il a même apporté des documents pour étayer ses propos et insiste sur la nécessité de refaire le décompte. «Il serait pertinent de créer une liste distincte pour les étrangers qui voteront à Maurice, afin de les différencier des Mauriciens. Mon enquête me laisse une impression de possible manipulation des résultats électoraux, et c'est pour cette raison que je demande que les chiffres soient réexaminés.»

Lindsay Marion partage également ses doutes concernant la précision des chiffres. Il explique : «En janvier ou février, des agents de la commission sont venus chez moi pour le recensement. Ma femme leur a signalé que notre fils, vivant au Canada depuis cinq ans, devait être retiré de la liste électorale. Mais ils nous ont dit que cela n'était pas nécessaire. Pourquoi le nom de mon fils n'a-t-il pas été supprimé ? Dans de tels cas, il faudrait peut-être envisager de donner un pouvoir de procuration aux parents pour qu'ils puissent voter à la place de leurs enfants.» Il ajoute que c'est la deuxième fois qu'ils manifestent pour se faire entendre par la Commission électorale et demande une réunion urgente avec le commissaire pour clarifier ces points.