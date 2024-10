Tunisie: Sommet du Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) - Le pays à la conquête des marchés africains

La diversification des partenaires stratégiques sur le plan économique constitue une nouvelle orientation pour notre pays qui aspire à plus de choix en matière d'échanges commerciaux et d'investissements transfrontaliers et cherche à se libérer graduellement du joug des institutions financières internationales. La diplomatie économique multilatérale prônée par le Chef de l'Etat est plus que jamais au service des intérêts de l'économie nationale.

C'est dans ce cadre que s'instaure la participation, sur instructions du Président de la République, de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, aux travaux de la 19e session ordinaire de la Conférence ministérielle et de la 23e session ordinaire du Sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa), qui se tiennent dans la capitale économique du Burundi, Bujumbura, du 29 au 31 octobre 2024. Le sommet vise à renforcer l'intégration économique et le développement régional parmi les Etats membres.

Renforcement de la coopération et du développement régionaux

Le sommet rassemble des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des décideurs et des acteurs du secteur privé pour discuter des stratégies visant à améliorer la coopération régionale. En marge de ce sommet, d'autres activités y sont prévues notamment le business forum, la tenue d'un conseil des ministres en charge de la coopération et des affaires étrangères des États membres du Comesa et d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement le 31 octobre. Mohamed Ali Nafti tiendra, à cette occasion, des réunions bilatérales avec ses homologues africains pour examiner les relations existantes et échanger sur des questions touchant à la sécurité et à la paix dans la région. D'autre part, plusieurs rencontres avec les entrepreneurs tunisiens établis au Burundi sont au programme, selon un communiqué publié par le MAE.

%

Placé sous le thème «Accélérer l'intégration régionale grâce au développement de chaînes de valeur régionales dans l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme résilients au changement climatique», le sommet se concentrera sur le renforcement de la coopération et du développement régionaux. Les discussions porteront sur les décisions prises lors de la 44e réunion du Conseil des ministres, évalueront les résolutions sur la paix et la sécurité et examineront les progrès du plan stratégique à moyen terme du Comesa pour 2021-2025.

Les principaux enjeux régionaux, tels que les conflits en Libye, au Soudan et dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que le terrorisme et les impacts du changement climatique, seront au coeur des discussions. Les ministres des Affaires étrangères exploreront des stratégies pour renforcer les initiatives de paix et de sécurité du Comesa, tout en mettant l'accent sur la prévention des conflits et en impliquant la société civile, souligne un communiqué du Comesa.

Le sommet accueillera également le 17e Forum des affaires du Comesa, une plateforme de haut niveau réunissant les acteurs des secteurs public et privé pour discuter de solutions visant à stimuler la croissance économique et l'investissement dans les États membres.

Le forum vise à promouvoir le commerce intra-africain, à établir des chaînes de valeur transfrontalières et à encourager les discussions entre les décideurs politiques, les experts et les industriels afin de positionner la région comme un acteur compétitif dans le commerce mondial. L'un des principaux objectifs du forum sera de renforcer les chaînes de valeur dans l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme.

Le Comesa, un partenaire incontournable

Pour rappel, le 27 juin dernier, notre pays avait accueilli le Forum du Comesa sur l'investissement (CIF 2024) qui s'est fixé comme principal objectif la promotion du commerce et de l'investissement dans la région Comesa en favorisant un environnement dans lequel les chefs d'entreprise de la région peuvent explorer et saisir les opportunités de collaboration étroite.

C'est un rassemblement qui a réuni des décideurs politiques de premier plan, des capitaines de l'industrie, des financiers, des industriels majeurs et des investisseurs autour de divers secteurs stratégiques (l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les technologies de l'information...).

Notre pays avait sollicité un soutien du Comesa concernant le projet des couloirs terrestres et l'aménagement du passage frontalier de Ras Jedir.

Un accord préliminaire lui a été accordé par le secrétariat général du Comesa.

La balance commerciale de la Tunisie avec le Comesa enregistre un excédent positif qui s'est sextuplé depuis l'adhésion de la Tunisie à ce marché et jusqu'à l'année 2023.

Le Comesa est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres, avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants et un Produit intérieur brut (PIB) d'environ 1.094 milliard de dollars américains. Ces chiffres, tirés du Rapport du Comesa sur le commerce de 2023, soulignent l'immense potentiel de la région.

La Tunisie occupe actuellement la 5e place sur la liste des pays exportateurs vers le Comesa et la 11e parmi les pays importateurs. Les produits exportés sont notamment les dattes, l'huile d'olive, les produits alimentaires, le phosphate, les produits chimiques. Parmi les produits importés figurent notamment le café, le tabac, et les fruits secs. En février 2024, l'Assemblée des représentants du peuple avait adopté le projet de loi organique portant adoption de la convention relative à l'accueil des activités du Comesa (marché commun de l'Afrique orientale et australe).

Créé depuis 1994, le Comesa constitue la plus grande entité économique en Afrique en termes de commerce et d'investissements. Son objectif : l'établissement d'une grande unité économique et commerciale et la réalisation de la prospérité économique par le biais de l'intégration régionale. Il couvre environ les deux tiers du continent africain, rassemblant 21 États membres, dont la Tunisie, avec une population de plus de 640 millions d'habitants, un PIB de 805 milliards de dollars américains et des échanges commerciaux atteignant 324 milliards de dollars par an. Son Secrétariat général est situé dans la capitale zambienne, Lusaka.

Depuis le 1er janvier 2020, la Tunisie a entrepris plusieurs mesures pour mettre en oeuvre les engagements découlant de son adhésion au Comesa, en vue de promouvoir et de diversifier ses exportations vers les pays membres.