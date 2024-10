Tunisie: Vient de paraître - Lutte contre la pauvreté et développement régional durable de Riadh Zghal

« Reconsidérer les narratifs dominants de lutte contre la pauvreté afin de réaliser un développement inclusif ». C'est à cet exercice bien délicat que s'est employée la professeure Riadh Zghal dans son nouveau livre « Lutte contre la pauvreté et développement régional durable », publié aux Editions Leaders.

Pour analyser les déterminants de la pauvreté et les moyens de la réduire, s'appuyant sur une approche systémique et centrée sur l'humain, elle rompt avec le cloisonnement des disciplines et développe une pensée qui emprunte à plus d'une science sociale.

À quelles conditions une feuille de route réaliste menant vers un développement inclusif et durable est-elle envisageable ? Pre Zghal apporte à la fin de son ouvrage une contribution substantielle à cette exigeante interrogation.

Dans sa préface, Maher Gassab, professeur de sciences économiques, écrit : « Cet ouvrage est une véritable découverte et une invitation à revoir les questions du développement et de la pauvreté dans les pays en développement en dehors des sentiers battus. Un nouveau regard à la fois ambitieux et optimiste. En adoptant une analyse systémique profonde, le livre donne la preuve que l'étude des questions comme la pauvreté et le développement régional ne peut pas se limiter aux théories purement économiques. Les dimensions sociales, politiques et culturelles sont d'un apport central pour élucider et bien comprendre ces problèmes de développement.

Cet ouvrage est un concentré d'apports théoriques importants issus des multiples publications antérieures de Professeure Riadh Zghal. À cela s'ajoute l'effort de conceptualisation important qui fait de ce livre une référence sur les problématiques de développement.

Une référence certes pour les chercheurs en sciences sociales, mais aussi un document riche et utile pour les décideurs afin qu'ils s'imprègnent des analyses systémiques lors de la conception et la mise en oeuvre des politiques de développement. Un ouvrage qui contribue sans aucun doute à la réflexion et à une meilleure approche dans la recherche et l'établissement des stratégies adéquates dans les pays en développement, pour sortir de la malédiction de l'appartenance au groupe des pays à revenu intermédiaire. »