Maroc: Une plateforme pour le développement de projets dans plusieurs pays africains (journal tunisien)

Tunis — Le Maroc est devenu, grâce à sa capacité à accéder aux marchés africains, une plateforme pour le développement de projets dans plusieurs pays du continent, écrit mercredi le journal tunisien "Le Maghreb".

Le Royaume, qui avance à pas de géant dans la construction du projet du gazoduc Maroc-Nigeria et du port de Dakhla Atlantique, s'est transformé en "principal corridor en Afrique de l'Ouest pour les marchandises et les projets entre l'Europe et le continent africain", souligne le média.

Sous le titre "Coopération stratégique entre les deux pays pour les trois décennies à venir", en référence à la visite d'Etat du Président français Emmanuel Macron au Maroc, la publication note que l'engagement des hommes d'affaires français dans des projets communs avec leurs homologues marocains facilitera leur accès au marché africain, relevant que l'importance et la composition de la délégation officielle française symbolisent le degré de rapprochement entre Rabat et Paris.

L'accueil qui a été réservé au président français au Maroc dès son arrivée à l'aéroport Rabat-Salé témoigne de la volonté de donner un nouvel élan aux relations historiques privilégiées entre les deux pays, fait observer le journal, rappelant que les hommes d'affaires accompagnant M. Macron représentent les plus grandes entreprises de l'Hexagone.

Lors de cette visite, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron ont signé une Déclaration relative au "Partenariat d'exception renforcé" entre le Royaume du Maroc et la République française, en vue de permettre aux deux pays de mieux répondre à l'ensemble des défis auxquels tous deux sont confrontés, en mobilisant tous les secteurs pertinents de la coopération bilatérale, régionale et internationale.