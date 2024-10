Afrique: Le vice-Premier ministre a souligné la nécessité de garantir que le continent soit à la pointe de l'innovation

Addis Abeba — Le vice-Premier ministre, Temesgen Tiruneh, a souligné l'importance pour l'Afrique d'être à la pointe de l'innovation numérique lors de son discours à la 9e session de la Commission statistique pour l'Afrique.

Il a insisté sur la nécessité pour le continent de non seulement participer à l'économie numérique mondiale, mais aussi de devenir un leader dans ce domaine. Temesgen a évoqué le rôle crucial des nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et le Big Data, dans l'amélioration de la planification et de la prise de décision au sein du secteur public.

Il a affirmé que l'Éthiopie s'engage résolument dans cette transformation, en adoptant des méthodes innovantes pour la collecte et l'analyse des données, y compris l'utilisation de systèmes d'information géographique (SIG) pour mieux cibler les zones nécessitant du développement. Temesgen a souligné l'importance de former la prochaine génération de statisticiens et de scientifiques des données, avec l'Université d'Addis-Abeba jouant un rôle clé dans cette démarche.

Le vice-Premier ministre a également annoncé que l'Éthiopie se dirige vers un recensement entièrement numérique, utilisant des technologies avancées pour garantir la qualité et la précision des statistiques insistant sur le fait que le pays mène déjà des enquêtes nationales essentielles pour améliorer la prise de décision.

Enfin, Temesgen a rappelé que le monde évolue rapidement et que l'Afrique doit s'adapter pour être prête. L'Éthiopie, à travers son plan de développement sur dix ans, aspire à bâtir un écosystème statistique robuste qui favorise l'inclusion et soutient les objectifs de développement du continent.