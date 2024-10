Maroc: Addis-Abeba - La contribution active du pays à la promotion du nexus paix, sécurité et développement mise en avant par le CPS-UA

Addis — La contribution active du Maroc à la promotion du nexus paix, sécurité et développement en Afrique a été mise en avant mardi par le Conseil de Paix et Sécurité de l'Union Africaine (CPS-UA).

Dans un communiqué sanctionnant sa réunion portant sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique, le CPS a rappelé ses décisions antérieures portant sur le nexus paix, sécurité et développement, reconnaissant ainsi la contribution du Royaume à ce nexus, démontrée par ses initiatives déterminantes et son engagement constant en faveur du développement sur le Continent à travers une approche intégrée et un lien étroit entre paix, sécurité et développement comme fondement de la stabilité et de la prospérité durables en Afrique.

Il a dans ce sens réaffirmé l'importance cruciale des décisions et déclarations antérieures qui illustrent cette interconnexion, notamment grâce aux initiatives du Royaume du Maroc

Le CPS a en outre exhorté la Commission de l'UA à mettre en oeuvre les conclusions de la première Conférence Politique de l'UA sur « la promotion du lien entre paix, sécurité et développement en Afrique », en particulier « la Déclaration de Tanger », adoptée, en octobre 2022.

A cet égard, il a appelé les partenaires du « Processus de Tanger » à renforcer leur soutien à la mise en oeuvre des projets relatifs au lien entre paix, sécurité et développement.

Il rappelle, par la même occasion, la décision 842 adoptée lors de la 36ème Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, les 18 et 19 février 2023, qui a endossé les conclusions de la première Conférence Politique de l'UA sur « La promotion du lien entre paix, sécurité et développement en Afrique : la promesse de l'intégration régionale », organisée à Tanger du 25 au 27 octobre 2022, qui a consolidé cette vision intégrée.

Ainsi, l'engagement du Royaume du Maroc et son leadership régional continue d'inspirer et guider les actions collectives du CPS à travers le continent, ouvrant la voie à une intégration régionale plus forte et créant les conditions propices à un développement harmonieux et inclusif en Afrique.

Le communiqué rappelle également les conclusions de la réunion du CPS présidée par le Royaume du Maroc, tenue au niveau ministériel, le 27 septembre 2019, à New York, sous le thème « l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement : vers un engagement collectif pour l'action », qui a clairement établi que la paix, la sécurité et le développement ne peuvent être envisagés séparément.