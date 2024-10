Nigeria: La banque nigériane Access Bank prévoit de vendre des obligations en dollars pour financer son expansion

Access Bank Plc, la plus grande banque du Nigeria, prévoit d'émettre des obligations libellées en dollars pour soutenir sa croissance et répondre à ses besoins en capitaux.

Deux tranches seront proposées : l'une pour les institutions financières de développement et l'autre pour le marché libre, et devraient être achevées d'ici à la mi-2024.

Les obligations en dollars sont devenues attrayantes en raison des rendements élevés et de la protection contre la dévaluation du naira, à la suite de la récente vente d'obligations de référence par le gouvernement nigérian.

Access Bank Plc, la plus grande banque du Nigeria en termes d'actifs, prévoit d'émettre des obligations libellées en dollars sur le marché intérieur afin de soutenir ses ambitions de croissance et de répondre aux exigences de la banque centrale en matière de capital, a déclaré le directeur général Roosevelt Ogbonna.

La banque proposera deux tranches : une pour les institutions financières de développement (IFD) et une autre pour le marché libre. M. Ogbonna a indiqué que la tranche destinée aux IFD devrait être achevée d'ici la mi-2024, en prenant comme référence la récente vente d'obligations à cinq ans du gouvernement nigérian, libellées en dollars.

L'administration du président Bola Tinubu a émis des obligations similaires avec un taux d'intérêt nominal de 9,75 %, ce qui a permis de lever 900 millions de dollars le mois dernier, soit près du double du montant prévu. Les rendements élevés et la protection contre la dévaluation du naira ont rendu les obligations en dollars attrayantes, le naira ayant chuté de plus de 70 % depuis juin 2023.

%

Points clés à retenir

L'émission d'obligations d'Access Bank s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à doubler ses actifs non nigérians et à devenir un prêteur africain de premier plan d'ici cinq ans. La banque opère dans 24 pays et prévoit de s'étendre aux États-Unis d'ici 2025 ou 2026, son unité britannique ayant ouvert un bureau à Hong Kong ce mois-ci.

Dans un contexte de volatilité des devises et de hausse de la demande d'actifs en dollars, l'initiative d'Access Bank reflète une tendance plus large des entreprises nigérianes qui cherchent à se prémunir contre la dépréciation du naira et à obtenir des rendements favorables. Avec la mise à jour des règles de capital de la Banque centrale du Nigeria, la vente d'obligations d'Access Bank est également le signe de mesures proactives visant à renforcer sa base de capital tout en soutenant les ambitions de croissance régionale.