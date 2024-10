Afrique de l'Ouest: La BRVM termine la séance en hausse grâce aux gains réalisés par Nestlé et Tractafric

Le marché boursier de la BRVM clôture positivement avec des gains de Nestlé CI et Société Générale CI.

Les principaux indices sont en légère hausse : BRVM Composite, BRVM 30 et BRVM Prestige.

La Sucrivoire enregistre de bons résultats, atteignant son prix le plus élevé depuis plus d'un an ; la Solibra, la Setao CI et la Palm CI enregistrent des baisses.

Le marché boursier de la BRVM a clôturé en territoire positif ce mardi avec 17 valeurs en hausse contre 11 en baisse. La progression du marché a été soutenue par les gains de capitalisation de Nestlé CI (+7,47% à 7.625 FCFA) et de Société Générale CI (+1,04% à 19.500 FCFA).

Les principaux indices ont progressé : la BRVM Composite a légèrement augmenté de 0,03% à 269,07 points, la BRVM 30 a progressé de 0,19% à 133,69 points, et la BRVM Prestige a ajouté 0,89% pour atteindre 113,64 points.

Parmi les meilleures performances de la séance figure également Sucrivoire (+7,01% à 840 FCFA) qui a atteint son cours le plus élevé depuis plus d'un an. A l'inverse, Solibra, Setao CI, et Palm CI ont connu des baisses respectives de 5,76%, 2,99%, et 2,78%.

Points clés à retenir

Malgré une baisse significative de 86% du volume total des transactions à 1,01 milliard de FCFA par rapport à la veille, l'intérêt des investisseurs est resté fort pour les valeurs les plus performantes telles que Nestlé CI et Sitab, qui ont mené les transactions avec des volumes de 293 millions de FCFA et 253 millions de FCFA, respectivement. La bonne tenue de la BRVM, soutenue par les gains solides des valeurs phares, traduit une confiance soutenue des investisseurs, la dynamique du marché indiquant un intérêt continu pour les secteurs de la consommation et de l'industrie.